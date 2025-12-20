50.000 de euro pentru performanță, oferiți de Vola.ro și The Social Incubator

Prima etapă a programului „România Zboară Departe”, inițiat de Vola.ro în parteneriat cu The Social Incubator, se încheie cu un rezultat concret: 50.000 de euro au fost alocați pentru 20 de tineri talentați din România care, în pofida performanțelor excepționale, se confruntă cu dificultăți financiare.

Lansat în această toamnă, programul își propune să ofere vizibilitate și sprijin real tinerilor care performează în domenii unde finanțarea este limitată sau inexistentă. În doar câteva zile de la apelul public, Asociația The Social Incubator a primit zeci de înscrieri, multe dintre ele ajungând prin creatorii de conținut, sportivi și personalități publice care au dus mesajul mai departe în comunitățile lor.

Beneficiarii provin din domenii extrem de variate: downhill, motocross, floretă, robotică, fizică, balet, canto, clarinet, pian, jiu-jitsu și nu numai. Diversitatea lor vorbește despre dimensiunea reală a nevoii de sprijin pentru tinerii care, în ciuda talentului, riscă să-și piardă șansa la performanță din cauza obstacolelor financiare.

Unul dintre beneficiari este Aris Gabriel Voicu, primul surfer român din istorie calificat la Campionatul Mondial de Surf Juniori. Practică surf de la 10 ani, iar perseverența lui l-a dus pe scena mondială, la Punta Rocas, Peru. Sprijinul oferit prin program a acoperit costurile esențiale pentru participarea la competiție, un moment istoric atât pentru el, cât și pentru România.

Un alt exemplu este Alexandru Jicu, elev olimpic multiplu medaliat cu Aur la Balcaniada de Fizică, Olimpiada Internațională de Științe și Olimpiada Internațională de Chimie Aplicată. Se pregătește pentru finala NEO Science Olympiad din SUA, iar finanțarea îi permite accesul la resurse avansate și pregătire de nivel internațional.

Aceste povești reflectă exact tipul de tineri pentru care a fost creat programul. Cei 20 de beneficiari au primit finanțarea personalizată necesară, fondurile fiind deja transferate către fiecare dintre ei, în urma procesului de selecție realizat împreună cu The Social Incubator.

„Abia după ce am lansat «România Zboară Departe» și am văzut câte înscrieri am primit într-un timp atât de scurt ne-am dat seama cât de mare este, de fapt, nevoia”, declară Claudia Tocilă, inițiatorul proiectului și director de marketing Vola.ro. „Există tineri excepționali care muncesc enorm, dar se pot pierde pe drumul către performanță fără sprijinul necesar. Ne propunem să creștem programul în 2026, astfel încât și mai mulți români să îi poată urmări și susține.”

„Ne bucurăm să fim aproape de tinerii care au nevoie de sprijin și să le oferim resursele necesare pentru a-și urma drumul către performanță. Fiecare pas făcut împreună contează”, spune Adriana Preda, fondator The Social Incubator.

Programul a câștigat vizibilitate datorită implicării unor creatori de conținut și sportivi care au dus mesajul în comunitățile lor. Printre cei implicați se numără Selly, Dan Has The Munchies (Dan Ciripan), Mariciu (Marian Ionescu), Miruna Ioani (Și blondele gândesc), alături de sportive precum Ana Maria Brânză și Larisa Iordache, dar și artiști precum Ada Galeș și Ștefan Iancu.

„România Zboară Departe” este un program de responsabilitate socială creat de Vola.ro și implementat în parteneriat cu The Social Incubator. Obiectivul său este de a identifica și sprijini tineri talentați care au nevoie de resurse financiare, încurajare și vizibilitate pentru a-și continua drumul spre performanță.

Vola.ro este lider pe piața de travel din România, cu operațiuni extinse în Polonia, Bulgaria și Republica Moldova. Înființată în 2007, compania oferă servicii complete de turism, de la bilete de avion și cazare la soluții fintech precum Fast Refund, Trip Protect și Flex. Vola.ro a fost clasată trei ani consecutivi pe primul loc în Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală. În 2024, Resource Partners a achiziționat 80% din grupul ITH, din care face parte Vola.ro.

Fondată în 2014, Asociația The Social Incubator oferă programe de educație, mentorat și integrare pentru tineri din medii defavorizate, în special pentru cei care părăsesc sistemul de protecție a copilului. În 11 ani de activitate, peste 65.000 de tineri au beneficiat de programele organizației, derulate în România, Republica Moldova și Statele Unite.