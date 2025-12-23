Miniștrii USR ai Apărării și Economiei au depus jurământul la Cotroceni, doar cu Nicușor Dan

Radu Miruță și Irineu Darău au depus, marți, jurământul de învestire în funcțiile de ministru al Apărării și, respectiv, ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului la Palatul Cotroceni.

La ceremonia desfășurată la sediul Administrației Prezidențiale a participat doar premierul Ilie Bolojan, în absența celorlalți membri ai Cabinetului și a liderilor partidelor din coaliția de guvernare. Nicușor Dan a semnat decretul prin care se ia act de demisia lui Radu-Daniel Miruță din funcția de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și se constată vacanța postului, precum și decretul de numire a acestuia în funcția de viceprim-ministru și ministru al Apărării Naționale.

Totodată, șeful statului a semnat decretul de numire a lui Ambrozie-Irineu Darău în funcția de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Evenimentul marchează trecerea în noile portofolii pentru cei doi membri ai Uniunii Salvați România (USR).

Propunerile pentru noile funcții au fost înregistrate de USR în cursul săptămânii trecute, iar Comitetul Politic al formațiunii a validat nominalizările pentru Radu Miruță și Irineu Darău, în cadrul unei întâlniri organizate vineri, în regim online. Această validare a permis trecerea spre etapa următoare a procedurii de învestire.

În urma acestor decizii, Radu Miruță, anterior ministru al Economiei, a fost propus pentru funcția de ministru al Apărării, în timp ce Irineu Darău a fost desemnat pentru portofoliul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Ceremonia de depunere a jurământului urmează să aibă loc la Palatul Cotroceni, la ora 15:00, evenimentul fiind anunțat oficial de președinție pentru ziua de marți.

Decretele de numire pentru cei doi miniștri vor fi semnate de președintele României și publicate în Monitorul Oficial înainte de depunerea jurământului, astfel încât cei doi să intre în exercitarea funcțiilor imediat după ceremonie.

Administrația Prezidențială a transmis informațiile privind locul și ora la care va avea loc ceremonia. În conformitate cu tradiția, depunerea jurământului marchează învestirea oficială în funcțiile de miniștri și este un pas formal obligatoriu înainte de preluarea atribuțiilor depline ale portofoliilor respective.

Nominalizarea lui Radu Miruță la Ministerul Apărării survine după plecarea de la conducerea Ministerului Economiei, funcție pe care o ocupase până acum. În noua poziție, el preia responsabilitatea unuia dintre cele mai importante ministere din cadrul executivului, responsabile pentru securitatea națională.

Pentru funcția de ministru al Economiei, USR l-a propus pe Irineu Darău, senator de Brașov, care și-a acumulat experiența profesională într-o carieră de peste 15 ani în mediul privat, inclusiv în proiecte complexe din domeniul industrial, financiar și tehnologic

. Conform informațiilor transmise de partid, activitatea sa a inclus coordonarea de proiecte și colaborarea cu clienți internaționali, precum și roluri în arhitectură software și management de echipe.

Validarea celor două nominalizări s-a făcut prin votul Comitetului Politic al USR, care a aprobat propunerile pentru ministerele vizate. Potrivit informațiilor, Radu Miruță și Irineu Darău au obținut susținerea necesară pentru a merge mai departe în procesul de numire și depunere a jurământului.

După depunerea jurământului la Palatul Cotroceni, ambii miniștri își vor prelua oficial atribuțiile în cadrul Guvernului României. Ulterior, noile echipe de conducere ale ministerelor vor fi anunțate și familiile administrative din cele două instituții vor începe activitatea sub noile coordonate.