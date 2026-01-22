Cumul pensie-salariu, din nou pe masa Guvernului Bolojan. Cine scapă de tăieri și ce excepții vor exista

Guvernul României a analizat joi, în primă lectură, un proiect de lege care stabilește reguli stricte pentru cumulul pensiei cu salariul în sectorul public, aplicabile exclusiv beneficiarilor de pensii speciale. cu pensii de serviciu sau militare care doresc să revină în sistemul bugetar vor trebui să accepte reducerea cu 85% a pensiei pe durata activității, potrivit purtătoarei de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu.

Potrivit acesteia, continuarea activității depinde de aprobarea anuală a angajatorului și se aplică și în cazul reîncadrării pensionarilor, în conformitate cu legea.

„Proiectul corelează condițiile de aplicare ale acestei prevederi cu Legea 360/2023 privind sistemul public de pensii și cu deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție. Menținerea în activitate se realizează cu acordul anual al angajatorilor, inclusiv în situația reîncadrării în condițiile legii”, a declarat Dogioiu.

Proiectul include însă numeroase excepții. Nu sunt afectate aleșii locali, cadrele didactice din magistratură sau învățământul militar, precum și persoanele al căror mandat este stabilit expres prin Constituție.

De asemenea, pot cumula pensia cu salariul: judecătorii Curții Constituționale, Avocatul Poporului, membrii Consiliului Național al Audiovizualului, Curții de Conturi, Consiliului Concurenței, Consiliului Legislativ, Autorității Electorale Permanente și membrii conducerilor unor autorități autonome.

Foștii judecători și procurori vor continua să fie supuși regulii generale, pensia lor de serviciu urmând să fie redusă cu 85% pe perioada reîncadrării, potrivit Legii 303/2002.

Proiectul prevede încetarea detașărilor funcționarilor publici și personalului contractual în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a legii. Instituțiile vor putea decide transferurile în interesul serviciului în maximum 30 de zile.

În situațiile de reorganizare a instituțiilor publice, se va putea organiza un examen transparent și meritocratic pentru selectarea funcționarilor.

Suspendarea raportului de serviciu la cererea angajatului, în cazul activităților în organizații internaționale, va fi limitată la maximum cinci ani, pentru a menține echilibrul între interesele individuale și cele instituționale.

Cumulul pensie-salariu, important pentru reducerea cheltuielilor bugetare

Măsura urmărește reducerea cheltuielilor bugetare și clarificarea regulilor privind cumulul pensiei cu salariul în sectorul public, în timp ce excepțiile păstrează avantajele pentru funcționarii cu mandate speciale sau numiți prin proceduri parlamentare.

„Art. VI (1) Personalul plătit din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și personalul regiilor autonome înființate de stat, ai societăților/companiilor naționale, ai societăților la care statul este acționar unic sau deține o participație majoritară, ai regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, ai societăților la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, precum și ai autorităților de reglementare, căruia i-a fost emisă decizia de pensionare din sistemul public de pensii, în conformitate cu principiul contributivității, a unei pensii de serviciu sau a unei decizii de pensionare din sistemul militar de pensii, acordată în condițiile prevăzute de legislația specifică, poate continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani”, conform proiectului de lege.