Reforma administrației publice și relansarea economică. Bolojan va anunța decizia până la finalul săptămânii

Reforma administrației publice și relansarea economică. Bolojan va anunța decizia până la finalul săptămânii
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, până la finalul acestei săptămâni, va fi luată o decizie privind modul în care proiectul de reformă a administrației publice locale și pachetul de măsuri pentru relansarea economică vor fi promovate, existând varianta fie a angajării răspunderii Guvernului în Parlament, fie a adoptării lor prin ordonanță de urgență.

Ilie Bolojan despre decizia privind promovarea reformei administrației și a pachetului economic

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, la RFI România, că până la finalul acestei săptămâni va fi luată o decizie cu privire la modul în care proiectul de reformă a administrației publice locale și pachetul de măsuri de relansare economică vor fi trecute prin Parlament. El a precizat că există posibilitatea fie a angajării răspunderii Guvernului, fie a adoptării lor prin ordonanță de urgență.

Bolojan a subliniat că aceste proiecte sunt importante pentru pregătirea bugetului pe anul acesta, astfel încât efectele lor să poată fi cuantificate, având în vedere reducerea țintei de deficit la 6-6,3% din PIB. Premierul a explicat că obiectivul urmărește reducerea costurilor cu dobânzile, iar banii economisiți să fie direcționați către dezvoltarea țării.

Decizia privind asumarea răspunderii, amânată cu aproximativ o săptămână

Ilie Bolojan a declarat că luarea unei decizii privind asumarea răspunderii pentru reforma administrației și pachetul de măsuri de relansare economică, inițial programată pentru 29 ianuarie, va fi probabil amânată cu o săptămână. El a precizat că se analizează varianta asumării răspunderii în Parlament sau adoptarea prin ordonanță de urgență.

Alerte meteo mai rapide și mai precise. Nvidia aduce puterea AI în meteorologie
Alerte meteo mai rapide și mai precise. Nvidia aduce puterea AI în meteorologie
India și UE au semnat un acord istoric care schimbă comerțul global
India și UE au semnat un acord istoric care schimbă comerțul global
Bani

Bani. Sursă foto: Pixabay

Premierul a explicat că adoptarea prin ordonanță permite intrarea rapidă în vigoare a legislației, dar riscă modificări ulterioare în Parlament, în timp ce asumarea răspunderii poate dura două-trei săptămâni, inclusiv o posibilă contestație la Curtea Constituțională. El a atras atenția asupra riscului de a pierde peste 200 de milioane de euro din PNRR din cauza întârzierilor în reforma pensiilor magistraților.

Bolojan: Vor fi două proiecte de lege distincte pentru reforma administrației și pachetul economic

Premierul a explicat că, după analiza procedurii, va fi aleasă varianta care permite promulgarea rapidă a celor două legi. Reforma administrației și pachetul economic vor fi gestionate prin proiecte separate, primul vizând reduceri de cheltuieli, iar al doilea măsuri economice.

El a adăugat că pachetul economic va fi implementat prin hotărâri de guvern, care vor stabili regulile pentru companii. Conducerea PNL a fost informată că, în zilele următoare, coaliția va decide modul de adoptare, partidul susținând proiectul și propunând măsuri pentru creșterea impactului acestuia.

1
Stiri calde

Nicușor Dan și Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
Nicușor Dan și Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
Nicușor Dan dansează cu Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
Nicușor Dan dansează cu Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu
Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu

