Reforma administrației publice și relansarea economică. Bolojan va anunța decizia până la finalul săptămânii

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, până la finalul acestei săptămâni, va fi luată o decizie privind modul în care proiectul de reformă a administrației publice locale și pachetul de măsuri pentru relansarea economică vor fi promovate, existând varianta fie a angajării răspunderii Guvernului în Parlament, fie a adoptării lor prin ordonanță de urgență.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, la RFI România, că până la finalul acestei săptămâni va fi luată o decizie cu privire la modul în care proiectul de reformă a administrației publice locale și pachetul de măsuri de relansare economică vor fi trecute prin Parlament. El a precizat că există posibilitatea fie a angajării răspunderii Guvernului, fie a adoptării lor prin ordonanță de urgență.

Bolojan a subliniat că aceste proiecte sunt importante pentru pregătirea bugetului pe anul acesta, astfel încât efectele lor să poată fi cuantificate, având în vedere reducerea țintei de deficit la 6-6,3% din PIB. Premierul a explicat că obiectivul urmărește reducerea costurilor cu dobânzile, iar banii economisiți să fie direcționați către dezvoltarea țării.

Ilie Bolojan a declarat că luarea unei decizii privind asumarea răspunderii pentru reforma administrației și pachetul de măsuri de relansare economică, inițial programată pentru 29 ianuarie, va fi probabil amânată cu o săptămână. El a precizat că se analizează varianta asumării răspunderii în Parlament sau adoptarea prin ordonanță de urgență.

Premierul a explicat că adoptarea prin ordonanță permite intrarea rapidă în vigoare a legislației, dar riscă modificări ulterioare în Parlament, în timp ce asumarea răspunderii poate dura două-trei săptămâni, inclusiv o posibilă contestație la Curtea Constituțională. El a atras atenția asupra riscului de a pierde peste 200 de milioane de euro din PNRR din cauza întârzierilor în reforma pensiilor magistraților.

Premierul a explicat că, după analiza procedurii, va fi aleasă varianta care permite promulgarea rapidă a celor două legi. Reforma administrației și pachetul economic vor fi gestionate prin proiecte separate, primul vizând reduceri de cheltuieli, iar al doilea măsuri economice.

El a adăugat că pachetul economic va fi implementat prin hotărâri de guvern, care vor stabili regulile pentru companii. Conducerea PNL a fost informată că, în zilele următoare, coaliția va decide modul de adoptare, partidul susținând proiectul și propunând măsuri pentru creșterea impactului acestuia.