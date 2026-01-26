Nicușor Dan și Ilie Bolojan, întâlnire la Cotroceni. Vizita la Berlin și bugetul pe 2026, pe agenda discuțiilor

Președintele României, Nicușor Dan, și prim-ministrul Ilie Bolojan au avut, luni, o întâlnire la Palatul Cotroceni, discuțiile vizând pregătirea vizitei oficiale a premierului în Germania, programată la finalul lunii ianuarie, precum și stadiul bugetului de stat pe anul 2026, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

Potrivit Administrației Prezidențiale, discuțiile de la Cotroceni s-au axat asupra detaliilor legate de deplasarea premierului în Germania. Vizita este programată să aibă loc miercuri, 28 ianuarie 2026, la Berlin, la invitația omologului german, cancelarul federal Friedrich Merz.

„Discuţiile s-au concentrat asupra pregătirii vizitei oficiale a premierului în Germania, precum şi asupra bugetului României pe 2026”, a anunțat sursa menționată anterior.

Vizita are loc în contextul relației strategice dintre România și Germania și urmărește consolidarea acestui parteneriat, cu accent pe domenii de interes actual și de perspectivă, precum cooperarea economică și comercială, afacerile europene și securitatea.

Un alt subiect abordat la întâlnirea de la Cotroceni a fost bugetul de stat pe anul 2026. În acest moment, discuțiile se poartă la nivelul coaliției de guvernare.

Coaliția a decis constituirea unui comitet dedicat elaborării proiectului de buget. Din această structură urmează să facă parte reprezentanți ai tuturor celor patru partide din coaliție, alături de primari de municipii, orașe și comune. Scopul este conturarea unui proiect de buget care să includă perspectivele administrației centrale și locale.

În ceea ce privește calendarul, Partidul Național Liberal a stabilit, în prima ședință din acest an, ca adoptarea bugetului de stat pe 2026 să aibă loc în a doua jumătate a lunii februarie.

„În privinţa bugetului de stat, în urma discuţiilor tehnice cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor şi ţinând cont de paşii premergători care mai trebuie făcuţi, se are în vedere adoptarea bugetului de stat pe 2026 în a doua jumătate a lunii februarie. Premierul şi liderul Partidului Naţional Liberal a precizat că unul dintre obiectivele majore ale acestui an este absorbţia fondurilor PNRR”, a anunțat partidul.