Germania caută un parteneriat mai strâns cu Italia, pe fondul tensiunilor cu Franța

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, își intensifică eforturile de apropiere față de Italia, într-un moment în care relațiile Berlinului cu Parisul se deteriorează din cauza diferențelor de viziune privind politicile comerciale ale Uniunii Europene, scrie Politico.

Pe fondul răcirii relației tradiționale dintre Germania și Franța, Merz o vede tot mai clar pe prim-ministra Italiei drept un partener strategic. În timp ce motorul franco-german, considerat mult timp pilonul decizional al UE, dă semne de blocaj, liderul de la Berlin caută să construiască o colaborare mai strânsă cu șefa guvernului de la Roma, Giorgia Meloni, văzută drept un posibil „copilot” în orientarea politicilor europene.

Merz și Meloni urmează să se întâlnească vineri la Roma, la un summit organizat la Villa Doria Pamphilj, unde vor încerca să consolideze această relație aflată în fază incipientă. Ambii lideri sunt politicieni de dreapta cu vederi atlantiste și interesați să mențină relații funcționale cu președintele american Donald Trump. Totodată, atât Berlinul, cât și Roma împărtășesc nemulțumiri legate de pozițiile adoptate de președintele francez Emmanuel Macron.

În mod tradițional, Germania apela la Franța pentru a stabili direcțiile majore ale Uniunii Europene. Faptul că Merz se aliniază acum cu Meloni pentru a promova priorități-cheie în domeniul comerțului și al politicii industriale marchează o schimbare semnificativă de strategie.

Apropierea este alimentată, în parte, de iritarea Berlinului față de Paris. Germania este nemulțumită de încercările Franței de a bloca ratificarea acordului comercial Mercosur cu America de Sud, considerat esențial pentru exporturile industriale germane. În plus, Berlinul ia în calcul retragerea dintr-un program comun franco-german de avioane de luptă, evaluat la 100 de miliarde de euro, din cauza disputelor persistente.

În acest context, apropierea de Italia capătă o logică strategică. La reuniunea de vineri, Merz și Meloni sunt așteptați să semneze acorduri de cooperare în domeniul apărării, potrivit diplomaților implicați în pregătiri. Detaliile nu sunt încă publice, însă grupurile Rheinmetall din Germania și Leonardo din Italia colaborează deja la producția de tancuri și vehicule militare. Summitul va reuni, în total, 21 de miniștri de rang înalt din cele două guverne, care ar urma să parafeze aproximativ zece acorduri bilaterale, potrivit autorităților italiene.

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte vizează elaborarea unui document de poziție comun pentru summitul Consiliului European din 12 februarie, axat pe relansarea industriei europene și extinderea exporturilor. Berlinul și Roma se prezintă drept „cele două principale națiuni industriale europene” și critică întârzierile în ratificarea acordului Mercosur, un mesaj care riscă să irite suplimentar Parisul. Pentru Giangiacomo Calovini, deputat din partidul Frații Italiei condus de Meloni și președinte al grupului parlamentar de prietenie italo-german, această apropiere este firească, mai ales în perspectiva retragerii lui Macron de pe scena politică europeană după alegerile prezidențiale franceze de anul viitor.

„Cele două țări ale noastre au guverne stabile, mai ales în comparație cu Franța”, a spus el. „Este clar că Meloni și Merz au probabil un drum lung înainte, timp în care pot colabora.”

Menținerea unei relații funcționale cu Washingtonul este esențială pentru ambii lideri, iar atât Merz, cât și Meloni au evitat confruntări directe cu Trump. Această linie a fost susținută și de miniștrii lor de externe, Johann Wadephul și Antonio Tajani.

„Giorgia Meloni și Friedrich Merz reprezintă aripa europeană cea mai deschisă dialogului cu președintele Trump”, a declarat Pietro Benassi, fost ambasador al Italiei la Berlin și pe lângă UE. „Accelerarea oarecum suprarealistă a evenimentelor, determinată de președintele american, confirmă o convergență între pozițiile Italiei și Germaniei, mai degrabă decât între Italia și Franța sau Franța și Germania.”

Spre deosebire de abordarea Berlinului și Romei, Calovini l-a acuzat pe Macron de un comportament „contradictoriu” față de Trump. „Se comportă ca și cum ar vrea să provoace Statele Unite, dar apoi trimite mesaje — publicate inelegant de Trump — în care îl imploră să ia cina cu el”, a spus acesta.

Oficiali germani vorbesc în privat despre o relație de încredere cu Roma. „Italia este de încredere”, a declarat un înalt oficial german sub protecția anonimatului, o formulare rar folosită recent în legătură cu Franța. „Franța este mai vocală, dar Italia este mult mai pragmatică”, a afirmat Axel Schäfer, deputat social-democrat german cu experiență în relațiile italo-germane.

Un oficial italian a subliniat, la rândul său, „chimia bună” dintre Merz și Meloni, în contrast cu relațiile tensionate dintre Meloni și Macron. În vizita sa oficială de anul trecut la Roma, Merz declara că există „un acord aproape complet între cele două țări pe toate temele de politică europeană”, afirmație la care Meloni a răspuns: „Este pur și simplu imposibil să pui la îndoială relațiile dintre Italia și Germania”.

În realitate, diferențele dintre cei doi lideri rămân semnificative. Meloni a refuzat să sprijine un plan promovat de Merz privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea ajutorului militar acordat Ucrainei. De asemenea, Roma și Berlinul au poziții diferite în privința disciplinei fiscale europene, Italia susținând politici mai relaxate, iar Germania apărând, tradițional, rigorile bugetare. Chiar și așa, există semne de convergență: Meloni a redus cheltuielile publice, în timp ce Merz a supervizat o extindere istorică a investițiilor finanțate prin datorie în infrastructură și apărare.

Pentru Stefano Stefanini, fost diplomat italian și reprezentant la NATO, această relație rămâne limitată. „Este o alianță foarte tactică”, a spus el. „Nu există o strategie coordonată. Există mai multe dosare pe care Meloni și Merz se află de aceeași parte.”

În opinia sa, pe tema cheltuielilor militare, Italia va rămâne mai apropiată de Franța. „În privința cheltuielilor pentru apărare, Italia și Franța sunt mai apropiate, pentru că Germania are capacitatea fiscală de a cheltui singură, în timp ce Italia și Franța au nevoie să obțină cât mai mult sprijin financiar din partea UE”, a explicat Stefanini.

Cu toate aceste limite, Meloni vede în apropierea de Berlin o oportunitate politică. „Meloni a înțeles că, în contextul tensiunilor din relația franco-germană, poate să se infiltreze și să se apropie de Germania”, a spus Marc Lazar, expert în relațiile franco-italiene și profesor la Universitatea Luiss din Roma și la Sciences Po din Paris.