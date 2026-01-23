Trump vrea World Expo 2035 la Miami: Un nou moment istoric pentru America

Donald Trump a anunțat intenția Statelor Unite de a depune o candidatură oficială pentru organizarea World Expo 2035, indicând statul Florida și orașul Miami drept principalele opțiuni pentru găzduirea evenimentului. Declarația a fost făcută public printr-un mesaj transmis pe platforma sa de comunicare online, Truth Social.

În mesajul său, Trump a precizat că inițiativa reprezintă un nou demers de amploare internațională, menit să aducă beneficii economice și logistice Statelor Unite, în contextul competiției globale pentru organizarea unor evenimente majore.

Potrivit declarației, statul Florida și-a exprimat interesul pentru organizarea expoziției mondiale, iar Miami este orașul susținut în mod explicit. Donald Trump a afirmat:

„Astăzi anunț intenția Statelor Unite de a candida pentru World Expo 2035. Marele stat Florida și-a exprimat un interes puternic pentru a găzdui Expo-ul la Miami, lucru pe care îl susțin pe deplin”.

În același mesaj, fostul președinte a descris potențialul eveniment drept un moment important în strategia de promovare internațională a Statelor Unite.

„Miami Expo 2035 poate fi următorul mare reper al noii noastre Epoci de Aur a Americii”, a declarat acesta.

Trump a mai anunțat desemnarea actualului secretar de stat, Marco Rubio, pentru a coordona eforturile legate de această candidatură. Potrivit declarației, Rubio, originar din Miami, va avea rolul de a conduce activitățile de organizare și promovare a proiectului.

„Îl numesc pe secretarul de stat Marco Rubio, născut în Miami, să conducă eforturile de coordonare și avansare a acestei oportunități entuziasmante de a reuni lumea”, a transmis Trump.

În mesajul său, Donald Trump a subliniat și potențialele efecte economice ale organizării World Expo 2035. Acesta a afirmat că evenimentul ar putea genera un număr semnificativ de locuri de muncă și creștere economică. „Vom crea mii de locuri de muncă și vom adăuga miliarde de dolari în creștere economiei noastre”, a declarat el.

Astfel de expoziții mondiale sunt cunoscute pentru impactul lor asupra infrastructurii, turismului și investițiilor, însă organizarea implică și un proces complex de selecție la nivel internațional.

În aceeași intervenție publică, Trump a amintit implicarea sa anterioară în atragerea unor competiții sportive majore în Statele Unite.

„În primul meu mandat de președinte, am luptat intens pentru a aduce Cupa Mondială FIFA 2026 și Jocurile Olimpice de Vară din 2028 de la Los Angeles în SUA”, a afirmat acesta.

De asemenea, el a menționat alte evenimente internaționale pe care le-ar găzdui Statele Unite, printre care America250, summituri G20 și G7, subliniind continuitatea implicării americane în organizarea de reuniuni globale.

Depunerea unei candidaturi pentru World Expo presupune o procedură coordonată la nivel guvernamental și internațional, care implică evaluări tehnice, economice și logistice.

Organismul responsabil de selecție este Biroul Internațional al Expozițiilor, iar competiția pentru găzduirea ediției din 2035 este așteptată să atragă interesul mai multor state.

„Aștept cu nerăbdare să câștigăm și să participăm la Miami Expo 2035”, a concluzionat Donald Trump în mesajul său.