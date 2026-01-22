Trump vrea „acces total” la Groenlanda: Totul trece pe acolo

Administrația președintelui Donald Trump poartă negocieri pentru obținerea unui acces complet al Statelor Unite în Groenlanda, a declarat liderul de la Casa Albă într-un interviu acordat postului Fox Business, joi.

Informația a fost făcută publică în contextul unor discuții mai ample privind securitatea în regiunea arctică și cooperarea cu aliații NATO.

Donald Trump a afirmat că poziția geografică a Groenlandei joacă un rol important în arhitectura de securitate a Statelor Unite.

Acesta a adăugat că teritoriul este „extrem de valoros” din punct de vedere strategic și a menționat că ideea unei implicări mai profunde a SUA în Groenlanda exista încă din timpul administrației Ronald Reagan.

„Ronald Reagan a avut ideea cu mult timp în urmă, dar nu aveam tehnologia necesară atunci. Conceptul era bun, însă nu exista tehnologie. Acum avem o tehnologie incredibilă”, a spus Trump.

Întrebat dacă discuțiile vizează o achiziție a Groenlandei și dacă Statele Unite ar urma să plătească pentru acest acces, Donald Trump a precizat că negocierile sunt în desfășurare.

„Discutăm în prezent detaliile, dar în esență este vorba despre acces total. Nu există un termen-limită, nu există o perioadă de timp stabilită”, a afirmat președintele american.

Declarațiile vin la o zi după ce Trump a renunțat la planurile privind impunerea unor tarife comerciale semnificative împotriva statelor europene, măsură despre care afirmase anterior că este legată de poziția SUA față de Groenlanda.

Președintele SUA a anunțat că Washingtonul și NATO au ajuns la un „cadru pentru un viitor acord” privind accesul american în Groenlanda. Potrivit acestuia, discuțiile au avut loc în urma unei întâlniri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„În baza unei întâlniri foarte productive pe care am avut-o cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, am format cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda și, de fapt, la întreaga regiune arctică”, a scris Trump pe rețelele de socializare.

Președintele a mai precizat că acest acord, dacă va fi finalizat, „va fi unul foarte bun pentru Statele Unite ale Americii și pentru toate națiunile NATO”, menționând că în urma acestui progres a decis să nu mai impună tarifele programate pentru 1 februarie.

NATO a confirmat pentru Fox News Digital existența negocierilor.

Potrivit unei declarații transmise de purtătoarea de cuvânt Allison Hart, discuțiile au ca obiectiv „asigurarea faptului că Rusia și China nu obțin niciodată un punct de sprijin în Groenlanda”.

Informația subliniază interesul alianței pentru securitatea regiunii arctice, într-un context geopolitic mai larg.