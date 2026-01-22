Donald Trump începe să plece în deplasări, în SUA, pentru campania electorală

Donald Trump, președintele SUA, va începe un turneu electorial prin toată țara și va participa săpătămânal la acțiuni electorale. Este vorba despre implicarea în campania electorală ce precede alegerile interimare de la data de 3 noiembrie 2026, conform EFE. Liderul de la Casa Albă se va ocupa de promovarea republicanilor.

Săptămâna viitoare va ajunge în Iowa, un stat simbolic, întrucât acolo sunt lansate la fiecare patru ani alegerile primare pentru scrutinul prezidenţial.

Discursul său din Iowa va fi centrat pe teme legate de economie şi energie, a declarat presei şefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles. Apoi Trump va face călătorii săptămânale în toată ţara, iar membrii administraţiei sale îşi vor spori la rândul lor activitatea în teritoriu, a adăugat Wiles.

Ea anunţase încă din decembrie că Trump intenţionează să se implice activ în campania electorală pentru alegerile de la jumătatea mandatului. Preşedintele doreşte să organizeze şi o mare Convenţie Republicană înaintea acestor alegeri, după modelul celei organizate pentru nominalizarea la preşedinţie.

În ziua de 3 noiembrie americanii vor vota pentru reînnoirea întregii Camere a Reprezentanţilor şi a unei treimi din Senat, precum şi pentru alegerea a 36 de guvernatori şi oficiali locali.

Pentru liderul de la Casa Albă, aceste alegeri sunt extrem de importante, pentru că ele vor stabili cursului celei de-a doua jumătăţi a mandatului său, întrucât este în joc majoritatea restrânsă pe care republicanii o au în Congres.

În acest timp, democraţii îşi intensifică opoziţia faţă de administraţia Trump, pe care o acuză pentru scăderea nivelului de trai, inclusiv în urma creşterii costului locuinţelor şi al asistenţei medicale, o situaţie care nemulţumeşte şi sectoare din baza electorală a preşedintelui republican, ce îi reproşează acestuia că în primul an de mandat s-a ocupat prea mult timp chestiunilor de politică externă şi le-a neglijat pe cele interne