SUA vor să înlăture regimului comunist din Cuba anul acesta

Administrația Statelor Unite ia în calcul mai multe opțiuni politice și diplomatice privind Cuba, pe fondul evaluărilor interne care indică o situație economică fragilă pe insulă.

Potrivit unor surse familiare cu discuțiile de la Washington, oficiali americani analizează posibilitatea identificării unor interlocutori din interiorul aparatului de stat cubanez care ar putea facilita o tranziție politică până la finalul anului.

Demersurile administrației americane au loc într-un context regional marcat de schimbări politice recente în America Latină. Surse citate de presa internațională afirmă că oficialii de la Washington consideră că pierderea sprijinului oferit anterior de Venezuela a afectat semnificativ capacitatea economică a Cubei.

Potrivit acestor surse, administrația a evaluat că economia cubaneză se află într-un moment critic, iar structura de putere de la Havana este mai vulnerabilă decât în anii anteriori.

Un oficial de la Casa Albă a declarat:

„Conducătorii Cubei sunt marxiști incompetenți care și-au distrus țara și au suferit un recul major odată cu prăbușirea regimului Maduro, pe care l-au susținut”.

Același oficial a adăugat că liderii cubanezi ar trebui să „facă un acord înainte să fie prea târziu”.

Într-un comunicat oficial, Departamentul de Stat a transmis că este în interesul securității naționale a Statelor Unite ca Cuba „să fie administrată competent de un guvern democratic și să refuze găzduirea serviciilor militare și de informații ale adversarilor Americii”.

Alți oficiali ai administrației americane au precizat că președintele Donald Trump nu susține strategiile clasice de schimbare de regim utilizate în trecut, preferând abordări bazate pe negocieri și pe valorificarea oportunităților apărute.

Potrivit acestora, modelul utilizat în Venezuela este analizat ca punct de referință, deși există rezerve privind aplicabilitatea sa în cazul Cubei.

Specialiștii consultați subliniază că situația Cubei este diferită de cea a Venezuelei. Cuba este un stat cu partid unic, fără opoziție politică legală și cu o societate civilă limitată.

Ricardo Zúñiga, fost oficial al administrației Obama, a declarat: „Acești oameni sunt mult mai greu de influențat. Nu există pe nimeni care să fie tentat să lucreze de partea Statelor Unite”.

De-a lungul a aproape 70 de ani, regimul cubanez nu a acceptat negocieri privind schimbări politice majore, implementând doar reforme economice limitate.

Potrivit unor oficiali americani, președintele Trump consideră că o eventuală încheiere a erei Castro ar reprezenta un element definitoriu al moștenirii sale politice. Subiectul este susținut de secretarul de stat Marco Rubio, fiu al unor imigranți cubanezi.

La Havana, autoritățile au respins public orice posibilitate de negociere sub presiune. Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a declarat:

„Nu este posibilă nicio predare sau capitulare și niciun fel de înțelegere bazată pe constrângere sau intimidare”.

Puterea politică rămâne influențată de Raúl Castro, în timp ce Díaz-Canel gestionează activitatea curentă a guvernului.

Cuba a cunoscut doar două proteste de amploare în ultimele decenii, în 1994 și în 2021. Organizațiile pentru drepturile omului estimează existența a peste 1.000 de deținuți politici.

În contextul tensiunilor crescute, autoritățile cubaneze au organizat recent o zi națională de apărare, cu exerciții militare și simulări.

În viața de zi cu zi, penele de curent și lipsa combustibilului afectează capitala Havana. Un locuitor al orașului, Rodolfo Jiménez, a declarat: „Nu poți ști cine face asta. Nu strigă nimeni. Se aud doar bătăile în oale. Oamenii se tem să nu fie denunțați”.