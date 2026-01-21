Pentru ce a fost premiat George Simion în SUA: Am fost implicați într-o mare bătălie

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat că liderul formațiunii, George Simion, a primit în Statele Unite ale Americii un premiu acordat de organizația Republicans for National Renewal. Distincția i-a fost înmânată în cadrul unei ceremonii organizate la Trump Kennedy Art Center.

Potrivit comunicatului transmis de AUR, premiul a fost acordat pentru activitatea lui George Simion în apărarea libertății de exprimare și a democrației în Europa.

Conform informațiilor furnizate de AUR, premiul vizează și rolul European Conservatives and Reformists Party (ECR Party), descris drept „cel mai pro-transatlantic partid european”, precum și implicarea lui George Simion, vicepreședinte al ECR Party, în combaterea cenzurii și a ceea ce formațiunea numește „derapaje antidemocratice”.

„Dragi prieteni, am fost implicat, împreună cu poporul român, într-o mare bătălie pentru libertate, pentru alegeri libere şi corecte şi pentru democraţie. Şi acest premiu este pentru românii care s-au ridicat în apărarea dreptului lor de a trăi într-o democraţie, la fel cum sunt Statele Unite ale Americii”, a declarat George Simion după primirea distincției.

În discursul său, președintele AUR a făcut referire la anularea și invalidarea unor alegeri și la demersurile politice pe care le susține în acest context.

„În faţa tuturor alegerilor anulate şi invalidate ne vom ridica să luptăm pentru drepturile noastre. Vorbesc aici şi primesc acest premiu şi în calitate de vicepreşedinte al Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni. Suntem cel mai pro-transatlantic partid politic din Europa, împreună cu Giorgia Meloni, cu Mateusz Morawiecki, cu Carlo Fidanza, cu Marion Maréchal”, a mai spus George Simion.

Acesta a adăugat că formațiunea politică pe care o reprezintă privește către Statele Unite „ca spre un exemplu de democraţie” și că își asumă apărarea libertății de exprimare și a alegerilor libere și corecte.

Potrivit AUR, în cadrul aceleiași ceremonii au mai fost acordate premii și unor congresmeni americani, printre care Abe Hamadeh, Andy Ogles și Anna Luna.

Cu prilejul vizitei în Statele Unite ale Americii, delegația AUR urmează să pună la dispoziția congresmanilor americani un raport referitor la anularea alegerilor prezidențiale din România. Documentul, potrivit comunicatului oficial al formațiunii, conține argumente privind încălcarea principiilor democratice și constituționale.

AUR a mai transmis că delegația aflată în Statele Unite are programate mai multe întâlniri politice la Washington, inclusiv discuții la nivel instituțional. Aceste demersuri fac parte dintr-o acțiune de informare a partenerilor strategici ai României, conform aceleiași surse.