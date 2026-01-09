Giorgia Meloni cere reluarea dialogului Europei cu Rusia, dar respinge discuția despre revenirea Moscovei în G8

Europa ar trebui să reia dialogul cu Rusia, a declarat vineri premierul Italiei, Giorgia Meloni, subliniind însă că este mult prea devreme pentru a discuta despre reintegrarea Moscovei în grupul marilor economii occidentale, cunoscut anterior drept G8. Declarațiile au fost făcute în cadrul tradiționalei conferințe de presă de la începutul anului și sunt relatate de Reuters.

Poziția exprimată de șefa guvernului italian vine într-un context geopolitic sensibil, marcat de accelerarea discuțiilor privind o eventuală încheiere a războiului din Ucraina, conflict care se apropie de patru ani de la declanșare.

Meloni a pledat pentru o abordare pragmatică a Uniunii Europene, avertizând că excluderea Rusiei din dialog ar putea limita influența reală a Europei în procesul de negociere.

Giorgia Meloni a declarat că este de acord cu poziția exprimată recent de președintele Franței, Emmanuel Macron, care a cerut Europei să colaboreze cu Moscova în eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina. Potrivit premierului italian, dialogul nu este o concesie, ci un instrument necesar pentru a avea un rol relevant în negocieri.

„Cred că Macron are dreptate în această privinţă. Cred că a sosit momentul ca Europa să discute şi cu Rusia”, a afirmat Meloni, potrivit Reuters, în fața presei.

Ea a avertizat că o abordare unilaterală riscă să reducă influența diplomatică a Uniunii Europene. „Pentru că, dacă Europa decide să participe la această fază a negocierilor discutând doar cu una dintre cele două părţi, mă tem că, în final, contribuţia pozitivă pe care o poate aduce va fi limitată”, a adăugat șefa guvernului de la Roma.

Declarațiile premierului italian vin pe fondul accelerării discuțiilor diplomatice din noiembrie, menite să identifice o soluție de încetare a conflictului din Ucraina. Cu toate acestea, potrivit informațiilor citate de Reuters, Rusia nu a transmis până acum semnale publice că ar fi dispusă să facă concesii semnificative.

Moscova a reacționat rezervat inclusiv la solicitările Kievului, care a cerut modificarea propunerii inițiale formulate de Statele Unite, propunere care susținea, într-o primă variantă, principalele cereri ale Rusiei. În plus, Kremlinul nu a indicat că ar fi pregătit să accepte un acord de pace care să includă garanții de securitate pentru Ucraina, cum ar fi prezența trupelor occidentale pe teritoriul ucrainean.

Această lipsă de deschidere din partea Rusiei complică eforturile diplomatice și alimentează diviziunile din interiorul Uniunii Europene privind strategia optimă de negociere.

Unul dintre punctele centrale ale mesajului transmis de Giorgia Meloni a fost necesitatea unei coordonări mai bune la nivel european. Premierul italian a sugerat ca Uniunea Europeană să numească un emisar unic care să trateze direct cu președintele rus, Vladimir Putin, pentru a evita confuzia și fragmentarea mesajelor.

„Dacă am face greşeala de a decide, pe de o parte, să redeschidem dialogul cu Rusia şi, pe de altă parte, să procedăm într-un mod dezorganizat, i-am face lui Putin o favoare”, a spus Meloni, citată de Reuters. Ea a subliniat că Uniunea Europeană s-a confruntat cu această problemă încă de la începutul conflictului. „Prea multe voci, prea multe formate”, a adăugat premierul italian.

Această poziție reflectă o preocupare mai largă în rândul liderilor europeni privind lipsa unei linii diplomatice unificate în relația cu Moscova, în contrast cu abordările mai centralizate ale altor actori internaționali.

În același context, Giorgia Meloni a respins ferm ideea reluării discuțiilor privind reintegrarea Rusiei în clubul țărilor bogate, cunoscut în prezent ca G7.

Potrivit Reuters, printre propunerile prezentate de Statele Unite în luna noiembrie s-a numărat și posibilitatea readmiterii Rusiei, ceea ce ar presupune reînvierea formatului G8, suspendat după anexarea Crimeei în 2014.

Premierul italian a calificat această ipoteză drept „absolut prematură”. Ea a subliniat că reluarea dialogului diplomatic nu trebuie confundată cu normalizarea relațiilor sau cu reintegrarea Rusiei în structurile economice și politice occidentale de nivel înalt.

Poziția exprimată de Meloni este aliniată cu rezervele manifestate de mai multe state europene, care consideră că orice discuție despre G8 trebuie condiționată de progrese concrete în planul securității și al respectării dreptului internațional.

Premierul Italiei a reiterat, de asemenea, că Roma nu intenționează să trimită trupe în Ucraina pentru a contribui la garantarea unui eventual acord de pace. Această poziție contrastează cu inițiativele recente ale altor state europene.

Franța și Marea Britanie au semnat luna trecută o declarație de intenție privind posibila desfășurare a unor forțe multinaționale în Ucraina, după atingerea unui acord de încetare a focului. Documentul vizează conturarea unui cadru de securitate post-conflict, dar detaliile rămân neclare.

Italia, potrivit declarațiilor lui Meloni, preferă să se concentreze pe instrumente diplomatice și politice, evitând implicarea militară directă pe teren.