Giorgia Meloni, prima vizită oficială în Coreea de Sud după 19 ani

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, va efectua o vizită în Coreea de Sud între 17 și 19 ianuarie 2026, pentru a participa la un summit cu președintele sud‑coreean Lee Jae Myung, potrivit unui comunicat al Casei Albastre din Seul, potrivit publicației Internazionale.

Vizita este programată la invitația președintelui Lee și marchează prima vizită de stat a unui lider italian în Coreea de Sud în 19 ani.

Conform declarațiilor oficiale, întâlnirea bilaterală dintre cei doi lideri va avea loc pe 19 ianuarie 2026, în timpul șederii premierului italian.

Potrivit sursei, agenda summitului include discuții privind cooperarea bilaterală în domenii diverse, cum ar fi comerțul, inteligența artificială și apărarea, dar și teme internaționale mai largi.

Vizita premierului Meloni vine într‑un moment în care relațiile economice și diplomatice dintre Italia și Coreea de Sud au cunoscut o intensificare, iar delegațiile celor două state urmăresc consolidarea colaborării în sectoare strategice de interes comun.

Comunicatul Casei Albastre subliniază și poziția Italiei în cadrul relațiilor comerciale cu Coreea de Sud. Potrivit comunicării oficiale, Italia este unul dintre cei patru cei mai importanți parteneri comerciali ai Coreei de Sud în Uniunea Europeană.

Această statistică reflectă volumul semnificativ al schimburilor economice și al relațiilor comerciale dintre cele două țări, atât la nivel de exporturi, cât și la nivel de investiții reciproce.

De exemplu, cooperarea în sectorul tehnologic și în industria apărării este așteptată să fie printre temele prioritare ale discuțiilor.

În ultimii ani, Coreea de Sud și Italia și‑au extins relațiile în sectoare tehnologice emergente, inclusiv cele legate de inteligența artificială (AI), ceea ce sugerează o continuă aprofundare a cooperării în cercetare și dezvoltare.

Vizita premierului Meloni va fi prima de acest fel a unui lider italian în Coreea de Sud după aproape două decenii, ceea ce oferă o oportunitate simbolică de consolidare a relațiilor între cele două state la nivel înalt.

Potrivit comunicatului președinției sud‑coreene, vizita este programată la invitația explicită a președintelui Lee Jae Myung, ceea ce reflectă interesul reciproc pentru întărirea legăturilor diplomatice.

În plus, această întâlnire la nivel înalt poate servi drept platformă pentru a aborda subiecte de interes global, inclusiv provocările internaționale emergente și colaborarea în cadrul forurilor multilaterale.

Consultările bilaterale dintre Italia și Coreea de Sud sunt parte a eforturilor mai largi de intensificare a dialogului și de extindere a parteneriatelor strategice în zona Asia‑Pacific, o regiune aflată în centrul unui context geopolitic dinamic.

Deși agenda detaliată a discuțiilor nu a fost publicată în integralitate, oficialii ambelor părți au indicat că vor fi abordate teme care vizează atât cooperarea economică, cât și provocările globale actuale.

Summitul din 19 ianuarie este perceput ca o etapă importantă în extinderea dialogului bilateral, iar experții în relații internaționale vor urmări cu interes rezultatele acestei întâlniri.

Vizita premierului Giorgia Meloni în Coreea de Sud este programată înaintea altor evenimente internaționale majore din calendarul diplomatic al anului 2026, oferind totodată o ocazie pentru Italia și Coreea de Sud de a își reafirma angajamentul pentru cooperare în plan politic și economic.