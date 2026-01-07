Coreea de Sud cere ajutorul Chinei pentru stoparea programului nuclear nord-coreean

Președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a anunțat miercuri că i-a cerut omologului său chinez, Xi Jinping, sprijinul pentru a opri programul nuclear al Coreei de Nord, propunând totodată o „înghețare” a acestuia în schimbul unei „compensații”. Solicitarea a avut loc în contextul unei escaladări recente, Phenianul lansând rachete balistice către Marea Japoniei, potrivit Reuters.

Lee Jae Myung a declarat: „Mi-ar plăcea ca China să joace un rol de mediator în problemele legate de peninsula coreeană, inclusiv programul nuclear nord-coreean. Toate canalele noastre sunt complet blocate”.

Președintele sud-coreean s-a întâlnit luni cu Xi Jinping la Beijing, devenind primul lider sud-coreean care vizitează capitala Chinei în ultimii șase ani.

În timpul discuțiilor, Xi Jinping a îndemnat Seulul să manifeste „răbdare” față de Phenian, având în vedere deteriorarea relațiilor intercoreene. Lee Jae Myung a recunoscut că acțiunile militare anterioare ale Coreei de Sud au fost percepute de Nord ca amenințări:

„Iar ei au dreptate. Mult timp, noi am desfășurat acțiuni militare pe care Coreea de Nord le-a perceput ca pe o amenințare”.

Președintele sud-coreean a prezentat un plan menit să limiteze programul nuclear al Phenianului, propunând o ”înghețare” a activităților nucleare în schimbul unor compensații adecvate.

El a explicat: „Simplul fapt de a se opri la nivelul actual - fără să producă armament nuclear suplimentar, fără să transfere materiale nucleare în străinătate și fără să dezvolte suplimentar rachete balistice intercontinentale (ICBM) - ar fi deja un progres”.

Lee Jae Myung a subliniat că, pe termen lung, obiectivul rămâne menținerea unei peninsule coreene dezarmate nuclear:

„Pe termen lung, nu trebuie să renunțăm la obiectivul unei peninsule coreene dezarmate nuclear”.

Președintele sud-coreean a precizat că a solicitat Chinei să transmită acest mesaj Phenianului, adăugând: ”A existat un consens, din partea Chinei, asupra acestor puncte”.

Câteva ore înainte de întâlnirea dintre Lee Jae Myung și Xi Jinping, Coreea de Nord a anunțat lansarea a două rachete balistice supersonice și că și-a pregătit Forțele Nucleare pentru un ”război real”.

Această situație a accentuat urgența dialogului și rolul mediator pe care Coreea de Sud îl caută din partea Chinei.

Vizita președintelui sud-coreean la Beijing reflectă încercările Seulului de a deschide canale diplomatice cu Phenianul prin intermediul Beijingului, în contextul în care negocierile directe între cele două Corei sunt blocate.

Oficialii sud-coreeni speră ca implicarea Chinei să faciliteze reluarea discuțiilor și să reducă riscurile legate de programul nuclear nord-coreean.