Coreea de Nord lansează arme hipersonice și amenință cu „război real”

Coreea de Nord a realizat primul test de rachete din anul 2026, incluzând tiruri cu rachete hipersonice, iar liderul nord‑coreean Kim Jong Un a declarat că aceste exerciții sunt necesare ca urmare a unei „crize geopolitice recente și a unor circumstanțe internaționale complicate”.

Comentariile și acțiunile survine pe fondul unor evoluții internaționale majore, inclusiv capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forțele Statelor Unite.

Testul cu rachete reprezintă o continuare a programelor militare ale Phenianului și marchează primul tir semnificativ de la începutul anului, atrăgând atenția statelor din regiune și comunității internaționale.

Potrivit relatărilor inițiale, Coreea de Nord a lansat mai multe rachete hipersonice care au parcurs aproximativ 1.000 de kilometri peste Marea de Est, denumită și Marea Japoniei, în testul coordonat de liderul Kim Jong Un.

Testul a fost descris de agenția de stat nord‑coreeană KCNA ca fiind un exercițiu pentru a evalua capacitatea tehnologică și pregătirea operațională a forțelor armate.

În declarațiile citate de KCNA, Kim Jong Un a afirmat că:

„Este necesar să punem pe o bază foarte dezvoltată forța de descurajare nucleară și să continuăm să îmbunătățim mijloacele militare, în special sistemele de arme ofensive.”

Kim a subliniat, totodată, că „progresul semnificativ” realizat recent în pregătirea forțelor nucleare indică un nivel crescut de pregătire „pentru un război real”, potrivit relatărilor oficiale.

Declarațiile sale au legături cu capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către Statele Unite și cu raidurile militare americane desfășurate în Venezuela în aceleași zile, un eveniment criticat ferm de Phenian

Coreea de Nord a emis o declarație oficială prin intermediul KCNA în care condamnă intervenția americană în Venezuela. Agenția nord‑coreeană a descris loviturile aeriene asupra țării sud‑americane și capturarea lui Maduro ca pe un „grav atentat la suveranitatea Venezuelai”, criticând acțiunea Statelor Unite și caracterizând‑o ca un exemplu al unor practici pe care regimul nord‑coreean le consideră agresive.

Phenianul susține de mult timp că Washingtonul ar încerca să răstoarne guvernul de la Pyongyang prin mijloace similare, iar aceste testări recente sunt prezentate de autoritățile nord‑coreene ca parte a unui efort de descurajare.

Evenimentul a atras reacții din partea altor state și monitorizări din partea autorităților regionale:

Coreea de Sud și Japonia au raportat detectarea proiectilelor lansate de Phenian, calificând lansările drept încălcări ale rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU și subliniind riscurile pentru securitatea regională, conform informațiilor publicate de agențiile internaționale.

Comandamentul Indo‑Pacific al Statelor Unite a menționat că nu există o amenințare imediată pentru teritoriul american sau pentru aliați, dar a reiterat importanța supravegherii și coordonării cu partenerii regionali.

Alte state din regiune și organizații internaționale continuă să monitorizeze evoluțiile din Peninsula Coreeană și potențialul impact asupra stabilității regionale.

Aceste testări vin într‑un moment în care președintele sud‑coreean Lee Jae Myung participa la o vizită de stat în China, unde securitatea peninsulei și relațiile multilateral sunt subiecte importante de discuție la nivel diplomatic.

Rachetele hipersonice testate de Coreea de Nord sunt considerate tehnologii de ultimă generație, capabile să atingă viteze mari și să manevreze pe traiectorii dificile pentru sistemele tradiționale de apărare. Aceste caracteristici pot complica detectarea și interceptarea lor de către sistemele de apărare ale altor state.

Experții militari citați în sursele internaționale indică faptul că astfel de teste sunt menite să demonstreze capacitatea Phenianului de a dezvolta tehnologii avansate de arme, precum și angajamentul său continuu de a îmbunătăți forța de descurajare strategică în fața perceputelor amenințări externe.

Totodată, aceste teste de rachete se înscriu într‑un trend mai larg de activități militare intensificate de către Coreea de Nord în ultimii ani, inclusiv teste de rachete balistice și hipersonice, dezvoltarea de nave și sisteme navale cu capacități de armament avansate și consolidarea infrastructurii militare interne.

Contextul geopolitic

Testul din 2026 se desfășoară într‑un context geopolitic global marcat de tensiuni sporite:

Operațiunea americană din Venezuela și capturarea lui Nicolás Maduro au generat critici și reacții internaționale privind suveranitatea statelor și respectarea normelor internaționale.

Relațiile dintre Coreea de Nord, Statele Unite, Coreea de Sud și China rămân puncte centrale în strategia de securitate din Asia de Est, în special în contextul negocierilor privind denuclearizarea și stabilitatea regională.

Vizitele oficiale și summiturile diplomatice, cum ar fi întâlnirea programată dintre președintele sud‑coreean și liderul chinez, reflectă preocupările persistente legate de evoluțiile din Peninsula Coreeană și de impactul acestora asupra relațiilor internaționale.