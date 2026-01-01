Kim Jong-un, la festivitățile de Anul Nou. A făcut un gest surprinzător

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a început noul an participând la un spectacol festiv de mari dimensiuni în Phenian, alături de soția sa, Ri Sol-ju, și fiica lor, Ju-ae, fără a transmite vreun mesaj politic sau diplomatic către Coreea de Sud sau Statele Unite.

Imaginile difuzate de televiziunea de stat arată familia conducătorului așezată pe tribunele Stadionului May Day, unde a avut loc evenimentul.

Ju-ae, purtând o haină de piele similară cu a tatălui său, a fost surprinsă ținându-l de mână și șoptindu-i ceva în timpul spectacolului, iar după numărătoarea inversă de Anul Nou i-a oferit un sărut pe obraz. Soția lui Kim a apărut mai mult la marginea cadrului, observabilă doar parțial în imagini.

Discursul lui Kim s-a concentrat exclusiv pe probleme interne și pe planurile politice ale țării. El a îndemnat nord-coreenii să se mobilizeze și să se unească pentru o „nouă viziune”, care urmează să fie prezentată la cel de-al nouălea congres al Partidului Muncitorilor din Coreea, programat pentru începutul acestui an.

În paralel, Kim a transmis o scrisoare de Anul Nou adresată soldaților nord-coreeni dislocați în străinătate, în special celor care participă la conflictul din Ucraina în sprijinul Rusiei. În mesaj, liderul nord-coreean i-a lăudat drept „cea mai mare forță, mândrie și un pilon solid” al țării și a subliniat contribuția lor la consolidarea „alianței invincibile” dintre Phenian și Moscova.

Coreea de Nord a trimis peste 10.000 de militari și echipamente pentru a sprijini armata rusă, iar numeroși soldați nord-coreeni și-ar fi pierdut viața în lupte, notează Yonhap.

Kim și-a exprimat speranța că aceștia se vor întoarce acasă în siguranță și i-a îndemnat să acorde o atenție deosebită securității personale. „Datorită luptei voastre devotate și pline de sacrificiu, fraternitatea militantă, prietenia și alianța invincibilă dintre țara noastră și Rusia devin tot mai puternice”, a mai spus el.

KCNA a relatat și despre o întâlnire a lui Kim cu familiile soldaților aflați în misiuni externe, desfășurată cu o zi înainte de Anul Nou. Liderul nord-coreean a transmis condoleanțe și recunoștință față de membrii familiilor și a subliniat importanța revenirii în siguranță a celor aflați în misiune.