Kim Jong Un prezintă arma secretă care ar putea schimba echilibrul nuclear global

Coreea de Nord a prezentat joi imagini care arată progrese semnificative în construcţia unui submarin cu propulsie nucleară de mare tonaj, pe fondul criticilor lansate de liderul Kim Jong Un la adresa eforturilor similare ale Coreei de Sud.

Imaginile au fost difuzate de mass‑media de stat nord‑coreeană şi au fost preluate de agenţii internaţionale de presă.

Autoritatea de stat nord‑coreeană, Korean Central News Agency (KCNA), a publicat fotografii care prezintă ceea ce Pyongyang descrie ca fiind un submarin cu propulsie nucleară de aproximativ 8.700 de tone.

Structura navei pare aproape completă, imaginea sugerând că multe dintre componentele interne, inclusiv sistemul de propulsie şi posibil reactorul, ar putea fi deja instalate.

KCNA a descris acest proiect ca fiind un „submarin strategic cu rachete ghidate” sau un „submarin strategic de atac nuclear”, potrivit relatărilor presei internaţionale.

Coreea de Nord a mai precizat că intenţionează să înarmeze această navă cu arme nucleare, fără a oferi detalii tehnice precise asupra capacităţii de încărcare.

Fotografiile publicate de statul nord‑coreean îl arată pe liderul Kim Jong Un inspectând şantierul naval împreună cu alţi oficiali şi cu fiica sa. KCNA nu a specificat data exactă a vizitei, dar distribuirea imaginilor a avut loc joi, 25 decembrie 2025.

În timpul inspecţiei, Kim Jong Un a făcut referire la deciziile recente ale Coreei de Sud privind achiziţionarea unui submarin cu propulsie nucleară, proiect susţinut de preşedintele american Donald Trump.

Potrivit relatărilor, liderul nord‑coreean a descris această colaborare ca un „act ofensiv” care ameninţă securitatea şi suveranitatea maritimă a Coreei de Nord.

El a subliniat că astfel de acţiuni justifică „nevoia de a moderniza şi înarma nuclear forţele navale” ale ţării sale. SunOnline International

KCNA a citat declaraţii în care Kim afirmă că finalizarea submarinului nord‑coreean ar reprezenta o schimbare „epocală” în consolidarea capacităţii de descurajare nucleară împotriva ameninţărilor pe care le percepe din partea „forţelor ostile”.

Reţeaua de presă a relatat că aceste comentarii au loc într‑un context de tensiuni crescute în regiune.

Analiştii militari şi experţii internaţionali au observat că, deşi publicarea imaginilor arată un progres vizibil în construcţia submarinului, nu există certitudini privind data la care acesta ar putea fi finalizat şi operaţionalizat.

Construcţia submarinelelor de acest tip este un proces complex, iar imaginile unei carene aproape complete nu garantează automat funcţionalitatea completă a sistemului de propulsie nucleară.

Proiectul face parte dintr‑un program mai amplu de modernizare militară a Coreei de Nord, început încă din 2021, şi include şi alte sisteme avansate de armament, potrivit relatărilor corelate.

În acelaşi timp, Coreea de Sud, care a primit sprijin din partea Statelor Unite pentru dezvoltarea propriului program de submarine cu propulsie nucleară, nu a comentat oficial pe marginea imaginilor difuzate de statul nord‑coreean.

Totuşi, oficiali de la Seul au confirmat că monitorizează îndeaproape evoluţiile din nord.

De asemenea, experţi în securitate internaţională consideră că posibila finalizare a unui submarin cu propulsie nucleară în Coreea de Nord ar putea avea un impact asupra echilibrului militar din regiune, în special în ce priveşte capacitatea de lansare subacvatică a rachetelor.