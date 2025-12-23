Criptomonedele globale, afectate de hackerii nord-coreeni sponsorizati de stat

Criminalii cibernetici din Corea de Nord sunt responsabili pentru aproximativ 60% din furturile globale de criptomonede, potrivit unui raport citat de publicația italiană Avvenire. Grupările de hackeri sponsorizate de stat operează într-un sistem organizat și profesionist, folosind furturile digitale ca sursă de finanțare pentru regim.

Conform firmei globale de analiză Chainalysis, grupurile de hackeri cu legături nord-coreene au furat în 2025 criptomonede în valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari, cu 51% mai mult față de anul precedent. Aceștia au fost responsabili pentru 60% din totalul furturilor de active digitale la nivel mondial, estimate la circa 3,4 miliarde de dolari.

Potrivit publicației Korea Herald, strategia grupărilor nord-coreene s-a modificat, atacurile devenind mai rare, dar mai ample ca impact. Numărul total al incursiunilor a scăzut cu 74% față de 2024, însă, conform Chainalysis, hackerii vizează servicii mari pentru a obține un efect maxim.

Legăturile dintre aparatul de stat nord-coreean și grupările de hackeri sunt bine documentate, iar operațiunile de furt de criptomonede funcționează ca un sistem de venituri structurat și dirijat de stat. Acest aparat coordonat îmbină activități cibernetice, sprijin pentru serviciile secrete, infrastructură financiară ilicită și colaborări cu facilitatori străini.

Potrivit evaluărilor citate, criptocriminalitatea reprezintă un element important pentru finanțele Coreei de Nord, generând capital la scară largă și susținând priorități naționale, în pofida sancțiunilor internaționale. Fondurile obținute sunt folosite inclusiv pentru susținerea capacităților militare ale regimului.

Potrivit unui grup de experți ai Națiunilor Unite, între 2017 și 2023, Coreea de Nord a furat active virtuale în valoare de aproximativ 3 miliarde de dolari prin 58 de atacuri cibernetice asupra platformelor de criptomonede. Pentru a-și maximiza potențialul, regimul a investit constant în infrastructură și în modernizarea capacităților cibernetice.

Autorii raportului subliniază că imaginea Coreei de Nord ca stat înapoiat tehnologic nu reflectă realitatea. Regimul a început dezvoltarea capabilităților cibernetice moderne încă din anii 1990, introducând programe de instruire în informatică la universitățile din Phenian, cu formare de lungă durată și un nivel ridicat de sofisticare.