DIICOT a deschis un dosar penal în rem, după ce Apele Române a fost atacată cibernetic 

DIICOT a anunţat deschiderea unui dosar penal in rem pentru acces ilegal la un sistem informatic, perturbarea funcţionării sistemelor informatice şi operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, după ce reprezentanţii Administraţiei „Apele Române” au reclamat un atac cibernetic de tip ransomware.

DIICOT a anunțat, luni după-amiază, că la Structura Centrală a fost înregistrat un dosar penal în care anchetatorii fac cercetări in rem pentru acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, perturbarea funcționării sistemelor informatice în formă continuată și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

Investigațiile au fost declanșate după ce Administrația Națională „Apele Române” a depus o plângere penală privind un atac informatic de tip „ransomware”, în urma căruia autori necunoscuți au accesat sistemele informatice ale instituției, atacul având ca rezultat criptarea datelor stocate pe dispozitivele și serverele vizate.

Activitățile de urmărire penală se desfășoară împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.

Administrația Națională Apele Române a anunțat că atacul cibernetic a vizat mai multe stații de lucru și servere ale instituției, precum și 10 din cele 11 administrații bazinale de apă din țară, printre care Oradea, Cluj, Iași, Siret și Buzău. Atacatorii au transmis o notă de răscumpărare și solicită să fie contactați în termen de șapte zile.

„Reamintim că politica și recomandarea strictă din partea DNSC este ca victimele atacurilor de tip ransomware să nu contacteze și să nu negocieze cu atacatorii cibernetici pentru a nu se încuraja și a nu se finanța acest fenomen infracțional”, a mai anunțat, duminică, instituția.

Reprezentanții Administrației „Apele Române” au anunțat, luni, că investigațiile privind atacul cibernetic continuă, menționând că infrastructura hidrotehnică este în siguranță și funcționează local.

„Investigația este în curs de derulare și, în acest moment, nu se cunoaște modul exact prin care atacatorii au pătruns în rețea (...). Nu există impact asupra activităților esențiale ale Administrației Naționale „Apele Române”. Cu sprijinul autorităților competente responsabile ale statului, a fost adoptat un plan de acțiune pentru restabilirea sistemelor informatice”, a mai anunțat Apele Române.