Nicușor Dan, după ce a primit critici legate de numirile procurorilor: Aștept ca oamenii să decanteze informațiile

Reacțiile critice apărute în spațiul public după decizia privind numirile din fruntea marilor parchete au fost comentate de președintele României, Nicușor Dan, care a declarat că le privește cu înțelegere și fără suspiciuni de rea-credință din partea celor care l-au criticat, inclusiv persoane publice precum Tudor Chirilă și Cristian Tudor Popescu. Șeful statului a afirmat, într-o intervenție la Europa FM, că valul de reacții a venit inclusiv din partea unor susținători de-ai săi de la alegerile prezidențiale și că acest tip de dezbatere publică este normal într-o societate implicată.

„În primul rând, toată simpatia pentru oamenii care mă critică acum. Și, în al doilea rând, niciun fel de suspiciune de rea-credință din partea mea la adresa lor”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că a fost surprins de rapiditatea reacțiilor apărute în spațiul public, însă consideră că acestea țin de specificul dezbaterii politice din România.

„Am fost puțin mirat că atacurile au început înainte ca eu să-mi termin explicațiile, dar e normal. Suntem un popor latin, emoțional, e normal ca asta să se întâmple”, a explicat el.

Nicușor Dan a adăugat că a venit ulterior cu clarificări privind procedura de numire a procurorilor și că așteaptă ca aceste explicații să fie analizate înainte de formularea unor concluzii.

„După ce am avut conferința de presă, după ce am răspuns la toate întrebările, aștept ca oamenii să decanteze informațiile și să ne uităm obiectiv la datele problemei”, a spus acesta.

Întrebat dacă îl deranjează faptul că este criticat de o parte dintre propriii votanți, în timp ce primește aprecieri din zona PSD, președintele a respins ideea unui conflict în acest sens, subliniind că astfel de reacții fac parte din dinamica normală a vieții politice.

Săptămâna trecută, președintele Nicușor Dan a semnat decretele de numire pentru mai mulți procurori în funcții-cheie din cadrul Ministerului Public. Printre acestea se numără Cristina Chiriac ca procuror general, Marius Voineag ca procuror adjunct al procurorului general, Viorel Cerbu la conducerea DNA, Marius-Ionel Ștefan și Marinela Mincă în funcții de procurori-șefi adjuncți ai DNA, precum și Codrin-Horațiu Miron ca procuror-șef al DIICOT, în timp ce Alex Florența a fost numit procuror-șef adjunct al DIICOT. În același context, a fost respinsă candidatura lui Gil Julien Grigore-Iacobici pentru o funcție de conducere în cadrul DIICOT.

Nicușor Dan a transmis că își dorește o eficientizare a activității parchetelor și o concentrare mai mare pe dosarele cu impact major asupra societății, inclusiv cele legate de corupție și criminalitate organizată.

„Aşteptarea pe care o am de la parchete şi implicit de la şefii parchetelor este o dinamizare a activităţii parchetelor pentru a răspunde aşteptărilor românilor pentru că românii văd corupţie - şi mare corupţie, şi corupţie în interacţiunea lor zilnică cu autorităţile statului. De marea corupţie se ocupă DNA, de corupţia curentă se ocupă Parchetul General. De la DIICOT doresc destructurarea marilor reţele de droguri şi a marilor reţele de evaziune fiscală”, a declarat președintele.

Totodată, președintele a respins criticile potrivit cărora aceste numiri ar fi fost influențate politic, susținând că sistemul judiciar trebuie să găsească un echilibru între activitatea curentă și dosarele de mare impact social.