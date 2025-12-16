Zborurile lui Jeffrey Epstein spre și din Marea Britanie ar fi transportat presupuse victime britanice. Ce arată o nouă investigație BBC

O investigație realizată de BBC arată că aproape 90 de zboruri asociate lui Jeffrey Epstein au decolat sau au aterizat pe aeroporturi din Marea Britanie, unele dintre acestea având la bord femei britanice care susțin că au fost abuzate de miliardarul american. Ancheta scoate la iveală noi detalii despre amploarea activităților acestuia pe teritoriul britanic și despre lipsa unei investigații extinse din partea autorităților locale.

Potrivit investigației BBC, trei femei britanice care ar fi fost victime ale traficului apar atât în registrele de zbor ale lui Epstein către și din Marea Britanie, cât și în alte documente legate de infractorul sexual condamnat. Avocați americani care reprezintă sute de victime au declarat pentru BBC că este „şocant” faptul că nu a existat niciodată o „anchetă completă în Marea Britanie” privind activitățile acestuia desfășurate peste Atlantic. Unul dintre aceștia a subliniat că Marea Britanie a reprezentat unul dintre „punctele centrale” ale operațiunilor lui Epstein.

Declarațiile uneia dintre victimele britanice au avut un rol important în condamnarea complicei lui Epstein, Ghislaine Maxwell, pentru trafic sexual de copii în Statele Unite, în 2021. Cu toate acestea, victima nu a fost niciodată contactată de poliția britanică, a afirmat pentru BBC avocatul său din Florida, Brad Edwards.

Femeia, identificată în proces sub numele de Kate, figurează în documente ca beneficiară a peste zece zboruri plătite de Epstein către și din Marea Britanie, între anii 1999 și 2006. BBC nu face publice alte detalii despre femeile menționate în documente, invocând riscul ca acestea să poată fi identificate.

Avocata americană Sigrid McCawley a declarat că autoritățile britanice „nu au analizat mai atent acele zboruri, unde se afla el, cu cine se întâlnea în acele momente şi cine era cu el în acele avioane, şi nu au efectuat o anchetă completă”.

În baza Legii privind transparenţa Jeffrey Epstein, termenul-limită pentru publicarea tuturor dosarelor guvernului american referitoare la finanțatorul condamnat pentru infracțiuni sexuale expiră vineri.

Totuși, jurnalele de zbor se numără printre miile de documente provenite din dosare judiciare și din patrimoniul lui Epstein care au fost deja făcute publice în ultimul an. Acestea au scos la iveală informații suplimentare despre perioada petrecută de Epstein în Marea Britanie, inclusiv vizite la reședințe regale. BBC a analizat aceste materiale în încercarea de a reconstitui activitățile sale pe teritoriul britanic.

Ancheta a arătat că jurnalele de zbor și manifestele incomplete consemnează 87 de zboruri asociate lui Epstein — cu mult peste cifra cunoscută anterior — care au sosit sau au plecat de pe aeroporturi britanice între începutul anilor 1990 și 2018.

În registrele de bord apar „femei” neidentificate printre pasagerii care călătoreau către și din Marea Britanie. Cincisprezece dintre zboruri au avut loc după condamnarea lui Epstein din 2008 pentru solicitare de favoruri sexuale de la o minoră, un fapt care, potrivit BBC, ar fi trebuit să ridice semne de întrebare pentru autoritățile de imigrare.

Deși Epstein a murit în închisoare în 2019, înainte de a fi judecat pentru trafic de minori în scopuri sexuale, experți juridici au explicat pentru BBC că o anchetă desfășurată în Marea Britanie ar putea scoate la iveală dacă persoane stabilite pe teritoriul britanic i-au facilitat activitățile infracționale.

Cu două luni în urmă, BBC a trimis Poliției Metropolitane, care analizase anterior acuzații legate de activitățile lui Epstein în Marea Britanie, informații disponibile public despre zborurile efectuate din și către Regatul Unit, în care s-ar fi aflat presupuse victime ale traficului.