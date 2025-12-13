Monden

Jeffrey Epstein, descris de Woody Allen: Fermecător și sociabil

Jeffrey Epstein, descris de Woody Allen: Fermecător și sociabil
Celebrul actor Woody Allen, care a împlinit recent 90 de ani și a publicat prima sa carte de ficțiune, What’s With Baum?, a stârnit valuri, după ce a vorbit despre relația sa cu Jeffrey Epstein , potrivit The New York Times.

Allen a l-a descris pe Epstein ca fiind „fermecător și sociabil” și a amintit că atât el, cât și soția sa, Soon-Yi Previn, au participat frecvent la evenimente organizate la reședința acestuia din Upper East Side. Regizorul a spus că la cinele respective erau prezenți oameni de știință, academicieni și alte personalități, iar atmosfera a fost una pe care el a considerat-o stimulativă din punct de vedere intelectual.

 

Fotografii recente, publicate de Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA, îi arată pe Allen și Epstein în diferite contexte private: la domiciliul lui Epstein, pe platouri de filmare și într-un zbor privat alături de Larry Summers, fost președinte al Universității Harvard. Summers și-a exprimat ulterior regretul pentru menținerea legăturii cu Epstein, însă Allen nu a făcut declarații similare de distanțare publică.

Blestemul „Podului Dracului" de la Soveja. Povestea generalului dispărut care încă dă ordine din ceață
Blestemul „Podului Dracului” de la Soveja. Povestea generalului dispărut care încă dă ordine din ceață
Cum au apărut, de fapt, chipsurile din cartofi. Cum au apărut chipsurile din cartofi. Povestea gustării care a cucerit lumea
Cum au apărut, de fapt, chipsurile din cartofi. Cum au apărut chipsurile din cartofi. Povestea gustării care a cucerit lumea

Woody Allen și controversele din trecut

Interviul vine pe fondul unor dispute vechi legate de viața personală a lui Allen și de temele abordate în operele sale. Regizorul s-a căsătorit cu fiica adoptivă a fostei sale partenere Mia Farrow, care l-a acuzat în anii ’90 de abuz sexual, acuzații pe care Allen le-a negat constant și pentru care nu a existat nicio inculpare penală.

Unele filme ale lui Allen au stârnit controverse din cauza relațiilor prezentate între personaje adulte și minori, ceea ce a atras atenția criticilor asupra temelor abordate de regizor. În același timp, Allen a declarat că Epstein ar fi susținut că a fost șantajat și reținut pe nedrept. Criticii săi au dezvăluit că actorul a continuat să participe la evenimentele organizate de Epstein chiar și după condamnarea acestuia pentru fapte sexuale asupra minorilor.

