Jeffrey Epstein, descris de Woody Allen: Fermecător și sociabil

Celebrul actor Woody Allen, care a împlinit recent 90 de ani și a publicat prima sa carte de ficțiune, What’s With Baum?, a stârnit valuri, după ce a vorbit despre relația sa cu Jeffrey Epstein , potrivit The New York Times.

Allen a l-a descris pe Epstein ca fiind „fermecător și sociabil” și a amintit că atât el, cât și soția sa, Soon-Yi Previn, au participat frecvent la evenimente organizate la reședința acestuia din Upper East Side. Regizorul a spus că la cinele respective erau prezenți oameni de știință, academicieni și alte personalități, iar atmosfera a fost una pe care el a considerat-o stimulativă din punct de vedere intelectual.

Fotografii recente, publicate de Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA, îi arată pe Allen și Epstein în diferite contexte private: la domiciliul lui Epstein, pe platouri de filmare și într-un zbor privat alături de Larry Summers, fost președinte al Universității Harvard. Summers și-a exprimat ulterior regretul pentru menținerea legăturii cu Epstein, însă Allen nu a făcut declarații similare de distanțare publică.

Interviul vine pe fondul unor dispute vechi legate de viața personală a lui Allen și de temele abordate în operele sale. Regizorul s-a căsătorit cu fiica adoptivă a fostei sale partenere Mia Farrow, care l-a acuzat în anii ’90 de abuz sexual, acuzații pe care Allen le-a negat constant și pentru care nu a existat nicio inculpare penală.

Unele filme ale lui Allen au stârnit controverse din cauza relațiilor prezentate între personaje adulte și minori, ceea ce a atras atenția criticilor asupra temelor abordate de regizor. În același timp, Allen a declarat că Epstein ar fi susținut că a fost șantajat și reținut pe nedrept. Criticii săi au dezvăluit că actorul a continuat să participe la evenimentele organizate de Epstein chiar și după condamnarea acestuia pentru fapte sexuale asupra minorilor.