Woody Allen, criticat de Kiev după ce a participat la Săptămâna Filmului de la Moscova

Actorul și regizorul american Woody Allen a declarat că a ales să participe la Săptămâna Internațională a Filmului de la Moscova deoarece nu vrea „să oprească discuțiile creative”. „În ceea ce priveşte conflictul din Ucraina, cred cu tărie că Vladimir Putin este în totalitate vinovat”, a spus regizorul, pentru The Guardian.

Actorul a participat duminică, virtual, la Săptămâna Internațională a Filmului de la Moscova. El a luat parte la o discuție moderată de Fyodor Bondarchuk, apropiat politic al lui Putin și regizorul unor filme precum Stalingrad (2013) și filmul SF Attraction.

„În ceea ce privește conflictul din Ucraina, cred cu tărie că Vladimir Putin este în totalitate vinovat. Războiul pe care l-a provocat este îngrozitor. Dar, indiferent de ceea ce au făcut politicienii, nu cred că întreruperea dialogului artistic este vreodată o modalitate bună de a ajuta”, a spus regizorul, pentru The Guradian.

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a criticat decizia regizorului

Într-o postare publicată pe X, ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a transmis că participarea lui Woody Allen la Săptămâna Internațională a Filmului de la Moscova reprezintă o „rușine” și „o insultă la adresa sacrificiului actorilor și cineaștilor ucraineni uciși sau răniți” în război.

„Prin participarea la un festival care reunește susținătorii și vocile lui Putin, Allen alege să închidă ochii la atrocitățile pe care Rusia le comite în Ucraina în fiecare zi, de 11 ani. Cultura nu trebuie niciodată folosită pentru a ascunde crimele sau pentru a fi decorat drept instrument de propagandă. Condamnăm cu fermitate decizia lui Woody Allen de a binecuvânta festivalul sângeros de la Moscova cu discursul”, a mai scris intituția în postare.

Woody Allen admiră cinematografia rusă

Potrivit unor informații apărute în kommersant.ru, regizorul american a declarat că nu are în plan să producă un film în Rusia, dar „are sentimente bune față de Moscova și Sankt Petersburg”.

Allen ar fi mai spus că admiră cinematografia rusă, menționând în mod special adaptarea cinematografică în patru părți a romanului „Război și pace”, regizată de tatăl lui Bondarciuk, Serghei, care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film străin în 1969.

