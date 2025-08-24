International Ministerul de Externe al Ucrainei: Rusia repetă tacticile de împărțire a Europei







Rusia condusă de Vladimir Putin încearcă, la fel cum a făcut acum 86 de ani, să creeze „sfere de influență” și să redeseneze granițele în Europa prin forță. Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a transmis, printr-un comunicat, că ignorarea amenințărilor reprezentate de Rusia ar putea conduce la o catastrofă globală: „Evenimentele istorice trebuie înțelese pentru a preveni repetarea greșelilor trecute”.

Pe 23 august 1939, a fost semnat la Moscova Tratatul de neagresiune dintre Germania și Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice, cunoscut sub numele de Pactul Molotov-Ribbentrop, împreună cu protocoalele sale secrete. Hitler și Stalin au convenit atunci să împartă Europa. Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a atras atenția că acest pact a pregătit scena pentru cel de-Al Doilea Război Mondial, când regimurile nazist și comunist au atacat împreună Polonia, marcând începutul unui masacru care a curmat zeci de milioane de vieți.

„Politicile mioape și lașe din trecut au dus la moartea a 70 până la 85 de milioane de oameni, la atrocități și distrugeri fără precedent. Lecțiile istorice trebuie respectate și că comunitatea internațională nu trebuie să repete aceste greșeli”, se mai arată în comunicat.

MAE al Ucrainei a mai atras atenția că Rusia încearcă să distorsioneze realitatea și să ascundă crimele URSS: „Combaterea propagandei rusești este esențială pentru păstrarea adevărului istoric. În contextul situației actuale, ne exprimăm încă o dată sprijinul pentru eforturile de a realiza pacea prin forță, conduse de Statele Unite și personal de președintele SUA Donald Trump, cu rolul activ al aliaților europeni.

Pentru o pace justă pentru Ucraina este necesară intensificarea presiunii asupra Rusiei. Legea forței nu trebuie niciodată să devină superioară forței dreptului internațional, iar dorința de pace nu poate fi folosită pentru a îmbuna un agresor. Evenimentele din trecut trebuie să fie lecții învățate, nu greșeli repetate. Împreună, statele pot proteja lumea de astfel de tragedii”.