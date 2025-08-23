International Donald Trump scapă de acuzații în Dosarul Jeffrey Epstein. S-au publicat stenogramele interogatoriilor cu Ghislaine Maxwell. Ce a spus aceasta







Donald Trump s-a comportat corect când a fost în compania lui Jeffrey Epstein. Interogatoriile femeii condamnate pentru rolul jucat în rețeaua lui Jeffrey Epstein au fost făcute publice. Pe site-ul Departamentului de Justiție se regăsesc transcrieri redactate, cât și fișiere audio ale convorbirilor. Se spulberă misterul care bântuia ca o fantomă politica americană.

Departamentul Justiției a făcut publice interogatroiile, scrie WSJ. Sunt ore întregi de înregistrări audio și sute de pagini de stenograme din discuțiile purtate în penitenciarul federal din Tallahassee cu Ghislaine Maxwell. Documentele arată că Maxwell își respinge categoric implicarea în trafic de persoane. Spune că nu a asistat la vreo activitate sexuală neconsimțită sau care să implice minore.

În interviu, Maxwell afirmă că „nu l-a văzut pe Donald Trump făcând ceva nepotrivit cu oricine”. Respinge speculațiile potrivit cărora Bill Clinton ar fi călătorit pe insula lui Epstein din Insulele Virgine Americane. „(n.n.Bill și Hillary) Clinton sunt prietenii mei, nu ai lui Epstein”, susține ea.

Totodată, admite, aproape ca un paradox, că Epstein „a făcut multe dintre lucrurile de care este acuzat”. Dar subliniază: „Nu sunt aici să-l apăr”.

Potrivit materialelor publicate, discuțiile au avut loc în baza unor condiții limitate de imunitate. Se acordă o protecție care se pierde dacă persoana intervievată minte.

Maxwell mai spune că nu a existat o „listă de clienți” a lui Epstein și că acesta nu ar fi strâns materiale de șantaj împotriva unor oameni influenți. Originea zvonului, susține ea, ar duce spre 2009 și o pretinsă „piesă de probă” invocată de un avocat al firmei Rothstein Adler. Afirmațiile îi aparțin lui Maxwell și nu sunt susținute de alte documente în documentele publicate.

Despre Prințul Andrew, Maxwell spune că nu l-a văzut comportându-se inadecvat și reia ideea că fotografia în care apare alături de Virginia Giuffre ar fi „falsă”. Andrew a negat mereu acuzațiile și a ajuns în 2022 la o înțelegere financiară cu Giuffre, fără recunoașterea vinovăției.

Maxwell povestește că l-a cunoscut pe Epstein la începutul anilor ’90, că relația intimă s-a încheiat în 1999. Acesta a început ulterior să călătorească frecvent cu „maseuze” și ar fi urmat un tratament cu testosteron, schimbare pe care ea o leagă de alterarea comportamentului. Reia și teza că Epstein nu s-a sinucis și spune că acesta i-ar fi vorbit despre o problemă cardiacă.

Avocatul ei, David Oscar Markus, susține într-un comunicat că Maxwell a fost transformată în „țap ispășitor” după moartea lui Epstein: „Ghislaine Maxwell e nevinovată și nu ar fi trebuit să fie judecată, cu atât mai puțin condamnată.”

Maxwell execută o pedeapsă de 20 de ani după condamnarea pronunțată la finalul lui 2021 și are un apel pe rol. Potrivit documentelor publicate, ea s-a arătat dispusă să stea de vorbă și cu alți procurori, dar și cu reprezentanți ai Congresului. Publicarea stenogramelor adaugă noi elemente într-un dosar care continuă să stârnească interes public și întrebări despre rețeaua de relații a lui Jeffrey Epstein.