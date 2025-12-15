2026 vine cu gadgeturi revoluționare: telefoanele tradiționale vor părea demodate

Anul 2026 promite să schimbe regulile jocului pe piața smartphone-urilor. Producătorii pregătesc modele cu funcționalități inovatoare, ecrane pliabile mai rezistente și camere capabile să surprindă detalii ce până acum păreau imposibile. Inovația nu se oprește aici: se vorbește despre autonomie extinsă, inteligență artificială integrată și experiențe personalizate pentru utilizatori, informează techradar.com

Chiar dacă piața smartphone-urilor pare uneori saturată, câteva modele viitoare reușesc să trezească interesul pasionaților de tehnologie. Printre acestea se numără și seria Xiaomi 17, care promite inovații interesante.

Xiaomi 17 Pro Max a fost deja prezentat oficial, deși momentan este disponibil doar în China. Surse neoficiale indică o posibilă lansare globală în ianuarie. Atât acest model, cât și versiunea mai compactă Xiaomi 17 Pro, se remarcă printr-un ecran secundar amplasat pe spate. Acesta permite vizualizarea notificărilor, controlul conținutului media și multe alte funcții, fără a mai fi necesară interacțiunea cu ecranul principal.

Practic, ecranul secundar poate fi folosit și pentru fotografii, oferind posibilitatea de a realiza selfie-uri cu camerele principale. În combinație cu o husă specială de tip Game Boy, acesta poate fi chiar utilizat pentru jocuri, deschizând noi modalități de interacțiune cu telefonul.

Xiaomi 17 Pro Max impresionează prin bateria sa uriașă de 7.500 mAh, compatibilă cu încărcare rapidă prin cablu de 100 W și wireless de 50 W. În plus, telefonul integrează un chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 și un sistem foto format din patru camere de 50 MP, inclusiv camera frontală.

În ceea ce privește Xiaomi 17 Ultra, detalii oficiale încă nu există. Totuși, scurgerile de informații sugerează o lansare în China până la sfârșitul anului 2025, cu disponibilitate internațională posibilă în 2026. Se preconizează că acest model va urma linia Pro Max, dar cu un senzor principal de cameră mai generos, de 1 inch, care ar putea să-i ofere un avantaj semnificativ față de rivali.

Samsung își extinde linia de telefoane pliabile cu Galaxy Z TriFold, un dispozitiv deja anunțat, dar care cel mai probabil nu va fi disponibil în afara Coreei de Sud până în 2026. Chiar dacă o lansare în SUA a fost confirmată, accesul în Marea Britanie sau Australia rămâne incert.

Pentru cei care reușesc să pună mâna pe el, Z TriFold reprezintă o premieră pentru Samsung: un smartphone cu două balamale și trei secțiuni de ecran. Astfel, telefonul se poate transforma într-o tabletă de 10 inci atunci când este desfășurat, dar revine la dimensiunea unui smartphone clasic de 6,5 inci când este pliat.

Deși Huawei a deschis calea cu Mate XT, Samsung ar putea fi primul brand care face acest format mai accesibil publicului larg. Specificațiile sunt impresionante: grosimea dispozitivului este de doar 3,9 mm în stare desfășurată, iar camera principală are 200 MP.

Cu privire la Apple, zvonurile despre iPhone Fold se intensifică, iar majoritatea scurgerilor indică o lansare în 2026, posibil în septembrie, alături de iPhone 18 Pro.

Dispozitivul ar putea fi mult mai inovator decât frații săi din seria standard și ar putea contribui decisiv la popularizarea telefoanelor pliabile. Ecranele ar urma să fie între 7,6 și 7,9 inci, cu un ecran de acoperire de aproximativ 5,5 inci.

Se discută despre două camere pe spate și o cameră frontală ascunsă sub ecran, o premieră pentru Apple. Lipsa sau reducerea aproape invizibilă a cutei ecranului ar putea fi unul dintre punctele forte ale designului.

Succesorul modelului OnePlus 15, apreciat pentru bateria sa uriașă de 7.300 mAh și ecranul de 165 Hz, promite să ridice ștacheta în segmentul flagship.

În zona dispozitivelor de nișă, Ayaneo Pocket Play se remarcă prin abordarea sa hibridă: combinația dintre telefon și consolă portabilă amintește de Xperia Play. Comenzile fizice glisante oferă o experiență de gaming mai completă decât majoritatea telefoanelor de pe piață, care depind în mare parte de ecranul tactil sau de accesorii externe. Lansarea sa este estimată tot pentru 2026, însă specificațiile și prețul rămân necunoscute.

În ansamblu, 2026 se conturează ca un an interesant pentru smartphone-uri, cu inovații care ar putea redefini atât designul, cât și experiența utilizatorilor.