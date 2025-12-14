Scene SF transpuse în realitate. Un robot umanoid dirijează o dronă și stârnește teamă

Robotul umanoid G1 a fost „recrutat” de Antigravity pentru a demonstra capacitățile dronei Antigravity A1. În timpul prezentării, robotul și-a folosit brațele pentru a ghida traiectoria de zbor prin intermediul unui controler inteligent de mișcare, iar fiecare gest al robotului era transpus direct în manevrele dronei, scrie Lance Ulanoff, jurnalist premiat în domeniul tehnologie și comentator TV.

Cursa de a integra roboții umanoizi în viața de zi cu zi se accelerează, iar prezența lor tot mai vizibilă în discursul public generează tot felul de utilizări neașteptate care dau de gândit, cum ae fi: jurnaliști roboți, muncitori roboți, paznici și, mai nou, roboți care pilotează drone.

În acest articol vorbim despre spectaculoasa dronă Antigravity A1, cu cameră de 360 de grade, lansată de compania Insta360 prin Antigravity. De cealaltă parte avem robotul umanoid G1 produs de Unitree, un dispozitiv de 1,20 metri înălțime și 34 de kilograme, devenit viral pe rețelele sociale, inclusiv prin celebra filmare în care apare alergând în fața unei oglinzi, costumat în servitoare.

În cel mai nou episod îl avem pe Unitree G1 folosit drept „pilot” pentru drona Antigravity A1. Pentru cei care nu cunosc modelul, A1 reprezintă o combinație între o dronă ultraușoară, sub 250 de grame, și o cameră de top capabilă să surprindă imagini la 360 de grade.

Dronele din această categorie sunt echipate cu două camere: una orientată în sus și alta în jos. Software-ul intern combină fluxurile video pentru a oferi, prin intermediul ochelarilor, o imagine la 8K și o perspectivă panoramică de 360 de grade asupra mediului înconjurător.

Unitree G1 este un robot umanoid compact, proiectat pentru mobilitate avansată și manipulare asistată de inteligență artificială. Se evidențiază prin agilitate, prin mâinile cu control bazat pe forță și prin abilitatea de a executa atât sărituri complexe, precum salturile înapoi, cât și operațiuni care necesită finețe în manipularea obiectelor.

Antigravity a prezentat o înregistrare video în care G1 apare purtând ochelarii de protecție, cu controlerul de mișcare în mână, în timp ce o dronă zboară în apropiere.

În imagini, când G1 își mișcă mâna spre stânga, drona virează în aceeași direcție, iar când o deplasează spre dreapta, drona răspunde identic. Deși robotul este echipat cu un senzor 3D LiDAR și o cameră Intel RealSense Depth, el nu dispune de vedere stereoscopică similară celei umane.

Nici mâinile sale nu sunt dotate cu senzori tactili, ceea ce ridică întrebări despre modul în care G1 percepe mediul prin ochelari și dacă poate „simți” efectiv controlerul pe care îl ține.

Jurnalistul care a observat direct un G1 spune că, deși robotul arată impresionant și este surprinzător de agil, aproximativ 85% din acțiunile sale sunt operate de la distanță. Asta l-a făcut să se întrebe dacă G1 era cu adevărat cel care pilota drona sau dacă un teleoperator controla totul prin intermediul robotului.

Probabil că Antigravity a făcut demonstrația tocmai pentru a sublinia ideea deja enunțată că controlul dronei Antigravity A1 este atât de intuitiv, încât până și un robot o poate pilota.

Poate că afirmația are un sâmbure de adevăr, însă e sigur că niciun om nu s-ar simți confortabil când un robot manevrează o dronă deasupra capului său.

În opinia jurnalistului, ar fi mai înțelept ca pilotarea dronelor să fie lăsată în seama oamenilor, iar roboților să le dăm sarcini mai puțin spectaculoase, cum ar fi să descopere cum se golește mașina de spălat vase într-un ritm mai rapid decât al unui melc.