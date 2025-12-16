Hackerii și rețelele sociale. Cum poate fi recuperat accesul la un cont compromis

Atacurile cibernetice asupra conturilor de pe rețelele sociale reprezintă un fenomen tot mai frecvent, pe fondul digitalizării accelerate a comunicării și al volumului mare de date personale stocate online. Facebook, Instagram, WhatsApp sau TikTok nu mai sunt simple platforme de socializare, ci spații în care utilizatorii își gestionează viața personală, profesională și relațiile sociale. Pierderea accesului la un cont poate genera consecințe serioase, de la expunerea conversațiilor private până la fraude sau tentative de înșelăciune. Recent, Adriana Săftoiu, președintele director general al TVR, a anunțat, că i-a fost spart contul de WhatsApp, de unde contactele ei au primit mesaje prin care directorul TVR ar fi cerut bani.

Conturile de pe rețelele sociale sunt, de regulă, compromise de hackeri prin metode cum ar fi phishing-ul, furtul codurilor de verificare, spartul parolelor, aplicații malițioase sau atacuri de „SWIM swap”, prin care numărul de telefon al unui utilizator este preluat de atacatori.

În cele mai multe situații, victimele află că le-au fost furate conturile prea târziu, abia după ce nu se mai pot autentifica sau observă activități suspecte făcute în numele lor. Printre primii pași de recuperare a unui cont sunt paginile oficiale puse la dispoziție de platforme pentru raportarea conturilor sparte.

Rețele de socializare, precum Facebook sau Instagram, solicită în primă fază, identificarea contului prin adresa de e-mail, numărul de telefon sau numele de utilizator, urmate de o procedură pentru resetarea parolei.

Utilizatorii WhatsApp care descoperă activități suspecte pe conturile lor trebuie să acționeze imediat pentru a preveni răspândirea mesajelor frauduloase către contacte. Semnele unui cont compromis includ deconectarea neașteptată, primirea codurilor de verificare nesolicitate, apariția dispozitivelor necunoscute în secțiunea „Linked Devices” sau modificări ale profilului fără intervenția utilizatorului. În astfel de situații, primul pas recomandat este informarea prietenilor și colegilor despre posibilul hack, pentru a limita impactul potențial al mesajelor sau linkurilor frauduloase.

Recuperarea controlului asupra contului presupune mai mulți pași practici și rapizi. Aceștia includ autentificarea din nou prin codul SMS pentru a deconecta eventualii intruși, verificarea și închiderea sesiunilor active pe dispozitive necunoscute și, în cazuri mai complexe, contactarea suportului oficial WhatsApp pentru dezactivarea temporară sau recuperarea contului.

Pentru utilizatorii care au copii de rezervă recente, reinstalarea aplicației și restaurarea datelor din iCloud sau Google Drive asigură păstrarea istoricului de conversații și a fișierelor asociate, reducând astfel riscul pierderii informațiilor importante.

Utilizatorii Instagram care suspectează că le-a fost spart contul trebuie să acționeze rapid pentru a preveni accesul neautorizat și pierderea datelor personale. Platforma recomandă verificarea email-ului asociat contului pentru mesaje de securitate, folosirea link-urilor de autentificare trimise prin email sau SMS și solicitarea unui cod de securitate sau a asistenței oficiale de la Instagram în cazul în care nu se poate restabili accesul. Aceste măsuri permit confirmarea identității și blocarea activităților suspecte înainte ca atacatorii să producă daune semnificative.

În cazul în care utilizatorul mai poate accesa contul, există câteva acțiuni imediate pentru consolidarea securității. Printre acestea se numără schimbarea parolei, activarea autentificării în doi pași, verificarea corectitudinii adresei de email și a numărului de telefon asociat contului, eliminarea aplicațiilor terțe suspecte și revizuirea conturilor conectate în Accounts Center.

Respectarea acestor pași minimizează riscul unor intruziuni viitoare și protejează informațiile personale stocate pe platformă. Instagram recomandă metoda de autentificare în doi pași pentru un cont mai securizat.

Fiind una dintre primele rețele de socializare cu un număr ridicat de utilizatori, aplicația companiei Meta a avut de multe ori plângeri pentru siguranța proastă și conturile de Facebook conpromise. Semnele unui cont compromis includ deconectarea neașteptată de pe toate dispozitivele, modificarea profilului, schimbarea adreselor de email sau a numerelor de telefon asociate contului, precum și mesaje sau postări care nu au fost inițiate de utilizator.

Facebook recomandă folosirea portalului dedicat pentru conturi compromise, unde utilizatorul poate raporta accesul neautorizat, reseta parola și verifica identitatea prin metode oficiale, inclusiv prezentarea unui act de identitate.

După ce accesul la cont este restabilit, este esențial ca utilizatorii să adopte măsuri suplimentare de securitate pentru a preveni viitoare intruziuni. Acestea includ activarea autentificării în doi pași cu aplicații specializate sau prin SMS, verificarea dispozitivelor și sesiunilor conectate, eliminarea aplicațiilor și integrărilor terțe necunoscute și folosirea unei parole complexe, schimbată periodic.

De asemenea, este recomandat să se evite autentificarea pe calculatoare publice sau rețele Wi-Fi nesigure, precum și să se utilizeze un manager de parole pentru stocarea și generarea codurilor de acces.

Persoanele care își pierd accesul la conturi online, fie că este vorba de email, rețele sociale sau servicii bancare, trebuie să acționeze rapid pentru a limita pagubele și a-și proteja informațiile cu caracter personal. Semnele unui cont compromis sunt similare cu semnele unui cont de socializare spart. În astfel de situații, primul pas recomandat este contactarea furnizorului serviciului pentru a raporta problema și pentru a iniția procedurile de recuperare a contului, potrivit ncsc.gov.uk.

După restabilirea accesului, utilizatorii trebuie să întreprindă măsuri suplimentare de securitate pentru a preveni viitoare intruziuni. Acestea includ schimbarea tuturor parolelor, deconectarea de pe toate dispozitivele și aplicațiile asociate contului, activarea autentificării în doi pași și actualizarea dispozitivelor folosite.

Este, de asemenea, recomandat să se verifice extrasele bancare și conturile de cumpărături online pentru tranzacții neautorizate și să se notifice contactele despre schimbarea contului în cazul în care acesta nu poate fi recuperat.