Adriana Săftoiu, șefa TVR, mesaj compromițător trimis de pe telefonul ei. Atacul hackerilor

Adriana Săftoiu, președintele-director general al TVR, a anunțat, luni, că i-a fost spart contul de WhatsApp. „În cursul zilei de astăzi mi-a fost spart contul de WhatsApp de unde pleacă un mesaj prin care aș cere bani împrumut”, a scris aceasta, într-o postare pe Facebook.

De pe contul de WhatsApp al Adrianei Săftoiu a fost trimis un mesaj prin care se solicita un împrumut de 1.300 de lei și erau indicate două conturi bancare pentru realizarea tranzacției, către persoane din agenda sa.

„Salut, ai 1300 de lei disponibili pe cont? Ți-i returnez mâine dimineață”, este mesajul transmis luni dimineață de pe contul Adrianei Săftoiu către mai multe persoane din agenda telefonică.

Astfel, ulterior, noul președinte-director al TVR a scris, într-o postare pe Facebook, că i-a fost spart contul și le-a cerut celor care primesc mesajul să îl ignore.

„În cursul zilei de astăzi mi-a fost spart contul de whatsapp de unde pleacă un mesaj prin care aș cere bani împrumut. Apare IBAN de la două bănci unde să fie transferați. Vă rog să îl ignorați și să nu faceți vreun transfer de bani. Mulțumesc!”, a scris aceasta.

Adriana Săftoiu a fost ținta hackerilor la doar trei zile după ce Direcția Națională pentru Securitate Cibernetică (DNSC) a transmis o avertizare privind o metodă de fraudă care presupune preluarea controlului asupra conturilor de WhatsApp.

„Atacatorii pot trimite mesaje false sau link-uri înșelătoare pentru a te determina să accesezi pagini care solicită date personale sau coduri de autentificare, cu scopul de a prelua controlul asupra contului tău de WhatsApp sau al altor platforme”, a anunțat DNSC.

DNSC a transmis, în acest context, că utilizatorii care observă mesaje trimise fără acordul lor sau sunt delogați brusc trebuie să își schimbe parola și să activeze autentificarea în doi pași (2FA).