Comisia Europeană atacă din nou giganții tech din SUA. A deschis o investigaţie contra Meta

Comisia Europeană a deschis o investigaţie antitrust împotriva Meta, vizând politica WhatsApp privind accesul furnizorilor de inteligenţă artificială, în contextul controalelor sporite ale UE asupra marilor companii tehnologice americane, potrivit Reuters.

Comisia Europeană investighează politica WhatsApp privind furnizorii de AI

Investigaţia urmăreşte să stabilească dacă politica introdusă de Meta în octombrie, care limitează accesul furnizorilor de AI la instrumentul de contactare a clienţilor pe WhatsApp, respectă regulile de concurenţă ale Uniunii Europene. Bruxelles-ul a avertizat că măsura ar putea afecta furnizorii terţi din Spaţiul Economic European.

Meta a declarat că acuzaţiile sunt nefondate, precizând că API-ul WhatsApp nu este conceput pentru chatboturi AI şi că utilizarea acestuia în acest scop ar suprasolicita sistemele. Compania susţine că restricţia este necesară pentru buna funcţionare a platformei.

 UE supraveghează marile companii tehnologice

Investigaţia privind politica WhatsApp are loc în contextul unor sancţiuni aplicate anterior companiilor Google, Apple şi Meta, pentru încălcarea regulilor de concurenţă. UE poate impune amenzi de până la 10% din veniturile anuale ale unei companii. Google a fost amendat cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcări în publicitatea online, iar companiile Apple și Meta au fost amendate cu 500 de milioane de euro și 200 de milioane de euro.

Meta Platforms

Comisarul european pentru Concurenţă, Teresa Ribera, a declarat că autorităţile urmăresc ca cetăţenii şi companiile europene să beneficieze de pe urma inovaţiilor tehnologice şi că firmele dominante să nu restricţioneze accesul pe piaţă. Supravegherea vizează menţinerea unui cadru competitiv în sectorul digital.

Investigaţia UE vizează SEE, Italia desfăşurând o procedură separată

Investigaţia privind politica Meta se va desfăşura în întregul Spaţiu Economic European, cu excepţia Italiei, care gestionează o procedură separată privind posibile măsuri interimare legate de companie. Autorităţile urmăresc respectarea regulilor de concurenţă.

Anterior, preşedintele american Donald Trump a criticat anchetele UE împotriva firmelor americane, avertizând asupra posibilelor tarife suplimentare pentru blocul comunitar și ameninţând cu propria investigație.

 

 

