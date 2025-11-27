Meta, anchetată pentru blocarea chatboților terți în WhatsApp. Cum se apără compania

Meta se află sub investigație în Italia, după ce a decis să blocheze chatboții terți din WhatsApp, impunând propriul chatbot ca singura soluție de inteligență artificială disponibilă pentru utilizatorii aplicației, care depășește trei miliarde de persoane la nivel global. Autoritatea italiană pentru concurență și piață, Garante della Concorrenza e del Mercato, a anunțat extinderea anchetei inițiate în luna iulie.

Investigația vizează integrarea Meta AI în WhatsApp fără ca utilizatorii să aibă posibilitatea de a dezactiva funcția, ceea ce ar putea restricționa concurența pe piața serviciilor de inteligență artificială.

Meta a blocat funcționarea chatboților dezvoltați de alte companii pentru a-și favoriza propriul AI. Ca urmare, toți chatboții compatibili cu WhatsApp, inclusiv ChatGPT, nu vor mai funcționa.

Această măsură a declanșat extinderea anchetei în Italia, autoritățile suspectând Meta de practici care ar putea restricționa concurența pe cea mai mare platformă de comunicare din lume.

Compania susține că blocarea chatboților terți a fost necesară pentru a evita „o încărcare severă a sistemelor”. Autoritatea italiană pentru concurență a avertizat că ar putea impune măsuri provizorii de remediere înainte de finalizarea investigației.

De asemenea, Meta, compania care deține rețelele sociale Facebook și Instagram, este acuzată că a ascuns dovezi îngrijorătoare privind impactul utilizării platformelor asupra sănătății mintale a utilizatorilor.

Informațiile provin din documente depuse într-un proces colectiv intentat de districtele școlare din Statele Unite, care acuză gigantul tech de efecte negative asupra elevilor și adolescenților, transmite Reuters.

Studiul, desfășurat în 2020 în colaborare cu firma de cercetare Nielsen și denumit intern „Project Mercury”, a analizat efectele „dezactivării” conturilor de Facebook și Instagram asupra participanților. Scopul cercetării a fost să măsoare cum se schimbă starea emoțională, nivelul de stres și percepția asupra propriei persoane atunci când utilizatorii nu mai au acces la rețelele sociale.

Documentele depuse în instanță de reclamanți arată că „persoanele care au renunțat la utilizarea Facebook timp de o săptămână au raportat niveluri mai scăzute de depresie, anxietate, singurătate și comparație socială”.

Conform documentelor, Meta ar fi decis să oprească studiul și a motivat intern că efectele negative au fost influențate de „narațiunea mediatică existentă” în jurul companiei.

În paralel, angajații ar fi confirmat valabilitatea concluziilor cercetării, informându-l pe Nick Clegg, pe atunci șeful departamentului de politici publice globale, despre validitatea rezultatelor.

„Este ca și cum ar face cercetări, ar ști că țigările sunt dăunătoare, dar ar păstra aceste informații pentru ei”, ar fi spus un fost angajat.