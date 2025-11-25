Meta, acuzată că ar fi blocat un studiu intern care arăta efecte pozitive după renunțarea la Facebook

Meta se confruntă cu noi acuzații în instanță, după publicarea unui document juridic care sugerează că gigantul tehnologic ar fi întrerupt un studiu intern în momentul în care primele rezultate indicau că utilizatorii care renunțau pentru scurt timp la Facebook aveau niveluri mai scăzute de depresie și anxietate, conform CNBC.

Potrivit plângerii depuse la Tribunalul Districtual al Statelor Unite din California, Meta ar fi lansat, la finalul anului 2019, proiectul „Project Mercury”, conceput pentru a evalua „impactul pe care aplicațiile noastre îl au asupra polarizării, consumului de știri, stării de bine și interacțiunilor sociale zilnice”.

Dosarul, care conține informații recent desecretizate, face parte dintr-un litigiu amplu ce reunește acțiuni intentate de școli, părinți și procurori generali din mai multe state împotriva unor companii precum Meta, YouTube (Google), Snap sau TikTok.

Reclamanții susțin că marile platforme ar fi cunoscut posibilele efecte negative ale serviciilor lor asupra sănătății mintale a tinerilor, dar nu ar fi intervenit și, în unele cazuri, i-ar fi indus în eroare pe profesori și pe responsabilii publici. Purtătorul de cuvânt al Meta, Andy Stone, a respins ferm aceste afirmații:

„Nu suntem deloc de acord cu aceste acuzații, care folosesc declarații scoase din context și opinii greșite pentru a crea o imagine deliberat înșelătoare”.

El susține că Meta a „ascultat părinții, a cercetat constant problemele importante și a făcut schimbări reale pentru protejarea adolescenților”, precum crearea conturilor speciale pentru minori și introducerea instrumentelor de control parental.

„Aceste procese pornesc de la o neînțelegere fundamentală a modului în care funcționează YouTube, iar acuzațiile sunt pur și simplu neadevărate. YouTube este o platformă de streaming, unde oamenii urmăresc sporturi live, podcasturi sau creatori preferați, în principal pe televizoare, nu o rețea socială pentru conversații cu prietenii. Am dezvoltat și instrumente dedicate tinerilor, create împreună cu experți în siguranța copilului, care le oferă familiilor control deplin”, a transmis un reprezentant al Google.

Procesul arată că studiul din 2019 a analizat un eșantion aleatoriu de utilizatori care renunțaseră timp de o lună la Facebook și Instagram. Potrivit reclamanților, testele inițiale ar fi arătat că utilizatorii care nu au folosit Facebook „timp de o săptămână au raportat niveluri mai scăzute de depresie, anxietate, singurătate și comparație socială.”

Acuzația principală este că Meta nu ar fi făcut publice aceste date:

„Compania nu a dezvăluit niciodată public rezultatele studiului privind dezactivarea. În schimb, Meta a mințit Congresului cu privire la ceea ce știa”.

Un angajat al Meta, menționat anonim, ar fi spus: „Dacă rezultatele sunt proaste, nu le publicăm și ulterior se află… nu ar părea că facem ca firmele de tutun, care știau că țigările sunt nocive și totuși au ascuns informația?”

Andy Stone respinge categoric ideea că Meta ar fi închis proiectul din cauza unui rezultat defavorabil. El susține că analiza a fost considerată problematică din punct de vedere metodologic și că dezamăgirea companiei se referea la lipsa validității datelor. Tot el susține că cercetarea ar fi arătat doar că „oamenii care credeau că Facebook le face rău se simțeau mai bine când nu îl foloseau”, fără a demonstra efectul real al platformei.

„Aceasta confirmă alte studii publice privind dezactivarea, care arată același lucru. E logic intuitiv, dar nu spune nimic despre impactul real al utilizării platformei.”

În postări publicate ulterior pe X, Andy Stone a subliniat că fragmentul citat în dosar reprezenta doar o etapă preliminară a unei cercetări mai ample:

„Studiul a fost conceput astfel încât să elimine efectele de așteptare și să înțeleagă impactul real al renunțării temporare. A inclus o abordare în etape, începând cu un test pilot pentru a vedea dacă metoda funcționează. Din păcate, nu a funcționat. Iar acesta este motivul pentru care studiul nu a continuat”, a scris acesta.