Marilu Dobrescu, învinsă în instanță de fostul iubit. Iustin Petrescu a câștigat procesul

Influencerița Marilu Dobrescu va trebui să șteargă toate postările și videoclipurile considerate defăimătoare la adresa fostului său iubit, Iustin Petrescu, potrivit deciziei luate de Curtea de Apel București. Hotărârea vine după ce procesul intentat de Iustin Petrescu a fost acceptat în apel, iar instanța a stabilit restricții precise privind conținutul publicat online de fosta sa parteneră.

Marilu (Maria Luiza) Dobrescu este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România, activând în mediul online de peste un deceniu. Marilu are peste 400.000 de abonați pe YouTube și mai mult de 528.000 de urmăritori pe Instagram. Relația dintre Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu, considerată odată un cuplu emblematic în showbiz, s-a încheiat, iar la un an de la despărțire, cei doi au început să își prezinte public experiențele negative din timpul relației.

Marilu a susținut că a fost agresată fizic și emoțional, iar Iustin a relatat și el despre abuzurile la care ar fi fost supus. Disputele dintre cei doi foști parteneri au ajuns și în instanță, primul proces având termen în februarie 2026, iar cel de-al doilea fiind soluționat definitiv pe 24 noiembrie 2025. În iunie 2025, Iustin Petrescu a cerut Tribunalului București ștergerea provizorie a videoclipului „Totul despre abuzatorul meu”, postat de Marilu Dobrescu pe 30 mai 2025, până la soluționarea definitivă a litigiului.

Iustin Petrescu a solicitat instanței ca fosta sa concubină să șteargă videoclipul „Totul despre abuzatorul meu” de pe YouTube și a tuturor materialelor aferente de pe Instagram și TikTok, precum și interzicerea publicării altor postări defăimătoare până la soluționarea definitivă a litigiului.

Reclamantul a arătat că videoclipul conține afirmații grave și neadevărate la adresa sa, identificabile prin referințe indirecte, menționându-i numele la minutul 1:06:00 și un proiect comun la minutul 1:19:00. Materialul a strâns aproape 2 milioane de vizualizări în mai puțin de o săptămână și a intrat în categoria de „trending” de pe Youtube după 17 zile de la publicare.

În iulie 2025, instanța a respins acțiunea lui Iustin Petrescu, considerând că prejudiciul nu este dovedit și că nu este îndeplinită condiția urgenței pentru măsurile solicitate. Tribunalul a respins astfel cererea de trecere în privat a videoclipului și a materialelor conexe.

Apelul formulat de Petrescu a fost admis definitiv pe 24 noiembrie 2025 de Curtea de Apel București, care o obligă pe Marilu Dobrescu să restricționeze accesul public la videoclipul „Totul despre abuzatorul meu” și la materialele similare de pe celelalte conturi de socializare ale infuenceriței. Instanța a interzis totodată publicarea altor postări până la soluționarea procesului în primă instanță.

Marilu și Iustin au filmat împreună multe campanii și videoclipuri, dar printre cele mai vizionate este „Procedura Secretă” de pe Youtube.