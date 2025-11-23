Femei celebre din România care au îndurat violența domestică. Mărturii despre frică și traume

Violența domestică rămâne o problemă gravă în România, cu mii de cazuri raportate anual și o tendință îngrijorătoare de creștere. În primele patru luni din 2024, numărul infracțiunilor de violență domestică a crescut cu 3,5% față de perioada similară din 2023, ajungând la 18.410 de cazuri. Din păcate, multe victime aleg să sufere în tăcere, de teama stigmatizării sau din lipsa unui sprijin real.

Nici celebritățile nu sunt ocolite de acest necaz – de-a lungul anilor, mai multe vedete din România au dezvăluit că au îndurat abuzuri fizice și emoționale din partea partenerilor sau chiar a membrilor familiei, episoade traumatizante care le-au marcat pe viață. În continuare, prezentăm poveștile cutremurătoare ale unor femei celebre – de la cântărețe consacrate la tinere vedete – care au fost victime ale violenței domestice și umilințelor asociate, dar și modul în care justiția pedepsește aceste fapte în prezent.

Cântăreața Alexandra Stan a șocat opinia publică în 2013, când a apărut în presă cu fața plină de vânătăi și a dezvăluit coșmarul prin care trecuse. La apogeul carierei sale internaționale, artista a fost bătută cu bestialitate de impresarul și totodată iubitul ei, Marcel Prodan, pe fondul unor neînțelegeri legate de bani.

Tânăra de 24 de ani de atunci a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost lovită și lăsată inconștientă.

„M-a lovit și am leșinat. M-am trezit după două ore în studio, învelită cu o pătură… M-a scos din mașină, mi-a dat picioare în spate, mi-a dat în rinichi – și eu am un singur rinichi… încercam să fug, nu mai puteam să stau să mă bată. A trecut o mașină de poliție… polițiștii ne-au văzut, au venit să ne legitimeze, m-au luat și m-au dus la spital” – a povestit Alexandra Stan despre acel episod traumatizant.

Scenele de o violență extremă și fotografiile cu chipul ei desfigurat au stârnit indignare în rândul publicului, declanșând o discuție națională despre violența împotriva femeilor. Agresorul său, Marcel Prodan, a fost ulterior trimis în fața justiției și tras la răspundere pentru faptele sale (deși pedeapsa primită a fost una blândă, cu suspendare). Chiar dacă și-a continuat cariera muzicală, Alexandra a mărturisit că trauma fizică și emoțională suferită a lăsat urme adânci și că a avut nevoie de timp și terapie pentru a-și reveni. Incidentul a încurajat-o să vorbească deschis despre violența domestică, pentru a încuraja și alte femei să nu tolereze abuzurile.

Dana Războiu, fostă prezentatoare de știri, a trăit violența domestică în repetate rânduri – mai întâi în copilărie, apoi la maturitate. Vedeta a povestit că a crescut într-o familie în care tatăl violent aplica adesea „corecții fizice”, lăsând-o cu traume care au urmărit-o toată viața.

Ajunsă adult, Dana a crezut că și-a găsit fericirea într-o căsnicie „ideală”, însă mariajul cu fostul ministru al sănătății Ovidiu Brânzan s-a dovedit plin de abuzuri. În 2005, după ani de suferințe ascunse, Dana Războiu a avut curajul să rupă tăcerea și să depună plângere la poliție împotriva soțului, relatând cu lux de amănunte violențele suferite:

„Subsemnata, Războiu Dana, susțin că în seara zilei de luni, 25.07.2005, am fost agresată fizic de soțul meu, Brânzan Ovidiu. Menționez că acesta m-a lovit de mai multe ori cu pumnii și picioarele”. Mărturia cutremurătoare consemnată în plângerea penală și vânătăile vizibile au confirmat coșmarul prin care trecea.

Dana a divorțat de soțul agresor în același an, punând capăt unei relații toxice. Ulterior, ea a vorbit public despre traumele lăsate de anii de abuz – a urmat terapie pentru a se vindeca – și a militat pentru ca femeile să nu mai sufere în tăcere. În cele din urmă, Dana Războiu și-a refăcut viața, însă a mărturisit că nu va uita niciodată episoadele de violență care i-au umbrit tinerețea.

Iubita interpretă de muzică ușoară Mirabela Dauer ascunde, dincolo de zâmbetul de pe scenă, o poveste de viață plină de suferință. Artista a trecut prin două mariaje, însă al doilea soț a supus-o unor abuzuri greu de imaginat. Soțul (Dan Ilie Popovici, conform dezvăluirilor ulterioare) avea un comportament extrem de agresiv, care a culminat cu un episod violent ce a trimis-o pe Mirabela direct la spital. Vedeta a avut nevoie de 10 zile de internare pentru a-și reveni, după ce a fost bătută crunt în urma unei crize de gelozie.

„Am fost bătută crunt. Am plecat doar cu hainele de pe mine”, mărturisea Mirabela despre momentul în care, efectiv, a fugit din căminul conjugal pentru a-și salva viața.

Abuzurile nu s-au oprit însă aici: soțul său a reușit să obțină custodia fiului lor și i-a interzis artistei să-și mai vadă copilul. Mirabela a dezvăluit că, profitând de relațiile și influența pe care le avea, fostul soț i-a „furat copilul”, ajutat de persoane influente, și a întors băiatul împotriva ei. Această pierdere a fost o lovitură cumplită pentru cântăreață, adăugând o traumă sufletească imensă peste abuzurile fizice.

„Nu am avut o viață frumoasă, dar nu vreau să vorbesc”, spunea artista în podcastul lui Damian Drăghici. sugerând că rănile trecutului sunt prea adânci.

În cele din urmă, Mirabela Dauer a găsit puterea să divorțeze și și-a refăcut viața profesională, continuând să cânte. Cu toate că a depășit acele momente grele, ea a recunoscut că traumele rămân: violența îndurată și despărțirea forțată de copil au lăsat urme permanente în sufletul său.

Chiar și tinerele vedete ale noii generații au căzut victime violenței. Ioana Filimon, fostă Miss România, a dezvăluit în urmă cu câțiva ani că a trăit și ea calvarul abuzului alături de un iubit. În aparență o relație fericită, legătura s-a transformat într-un coșmar, Ioana mărturisind că fostul partener o agresa atât fizic, cât și verbal, fără nicio provocare:

„Nu accept ca un bărbat să agreseze o femeie, dar și eu am avut parte de asta… El nu a avut niciodată un motiv întemeiat. O femeie nu merită să fie bătută sau agresată verbal”, a declarat Ioana Filimon.

Inițial, tânăra a fost în stare de șoc și nu a conștientizat imediat că este victima violenței – reacția întâlnită la multe victime, care nu vor să creadă că li se poate întâmpla așa ceva. Deși, la un moment dat, l-a iertat pe agresor, Ioana Filimon a decis în cele din urmă să pună capăt definitiv relației toxice. Motive a avut din plin: pe lângă bătăile și jignirile suportate, ea a fost și înșelată. Mai mult, fostul iubit a pus-o într-o situație umilitoare, obligând-o să stea la masă cu femeia cu care o trăda – un afront greu de îndurat pentru orice persoană.

Ioana a recunoscut că, oricât ar încerca să ierte, o astfel de experiență lasă răni adânci: „tot timpul o să-ți amintești” episoadele de violență și umilință, a spus ea. Curajul fostei Miss de a-și spune povestea public a fost apreciat, fanii încurajând-o pentru decizia de a se salva din acea relație abuzivă. Astăzi, Ioana Filimon încearcă să folosească experiența sa pentru a transmite un mesaj clar: nici o femeie nu ar trebui să tolereze violența, indiferent de circumstanțe.

Interpreta de muzică populară Matilda Pascal Cojocărița (cunoscută și ca prima Miss România în anii ’80) a avut un prim mariaj plin de violență. Artista a dezvăluit că, deși la început căsnicia cu Ioan Cojocărița părea frumoasă, în realitate soțul ei devenea agresiv și o lovea atunci când își ieșea din fire. Episodic, de cel puțin o dată sau de două ori pe an, acesta o bătea crunt, comportament pe care Matilda l-a îndurat timp de 13 ani.

„O făcea… cel puțin o dată - de două ori pe an, dar o făcea urât. Nu aș fi meritat lucrul acesta, pentru că eram un om corect… A fost primul bărbat din viața mea și nu cred că aș fi meritat lucrul ăsta”, a mărturisit solista, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai“.

Cu toate că a suferit traume fizice și sufletești (în acea perioadă nu exista conceptul de ordin de protecție, iar violența domestică era adesea trecută sub tăcere), Matilda Pascal Cojocărița a găsit puterea să își refacă viața. Ea a divorțat de soțul abuziv la începutul anilor ’90 și ulterior s-a recăsătorit cu un partener care a prețuit-o.

În mod surprinzător, artista a afirmat că nu poartă ranchiună fostului soț – l-a respectat ca tată al copilului pe care l-au avut împreună și spune că începuturile frumoase ale relației nu pot fi șterse cu totul. Totuși, Matilda nu minimalizează gravitatea experienței: a recunoscut că traumele lăsate de bătăile încasate nu se uită și că nicio femeie „nu ar merita așa ceva”.

Prin exemplul său, cântăreața le transmite celor aflate în situații similare să nu accepte violența de dragul aparențelor – oricât de „frumos” ar fi un mariaj la exterior, când apar pumnii și teroarea, e timpul ca victima să își caute libertatea și liniștea.

Cazul Carmen Rădulescu este o dovadă tulburătoare că violența domestică nu se limitează la relațiile de cuplu, putând lua forme cumplite chiar și în relația părinte-copil. Îndrăgita solistă a anilor ’80 a aflat, la vârsta matură, detaliile șocante ale primului an din viața ei: mama biologică a abuzat-o fizic pe când era un bebeluș, într-un mod greu de imaginat.

„O asistentă a prins-o pe femeia care m-a născut că mă ținea cu capul în jos și mă bătea pe coloană, să mor mai repede. I-a zis: decât să o chinui, mai bine o dai la o casă de copii”, a povestit Carmen Rădulescu despre coșmarul prin care a trecut la doar câteva luni de viață.

Rănită și plină de vânătăi, micuța a ajuns la orfelinat, de unde a fost adoptată de o familie iubitoare. Artista spune că datorită părinților adoptivi, care au înconjurat-o cu dragoste, a reușit să se vindece fizic și emoțional: „De la vreo 3-4 luni de când m-au luat părinții mei, au început să răsară flori pe mine în loc de bube… Mi-au vindecat fiecare rană a corpului” – mărturisește cântăreața despre puterea vindecătoare a afecțiunii primite.

Din păcate, traumele începutului de viață și-au pus amprenta. Carmen Rădulescu a vorbit în numeroase interviuri despre cicatricile sufletești rămase: sentimentul de abandon, dificultatea de a-i spune „mamă” celei care i-a dat naștere, precum și lupta cu depresia la maturitate. Mai târziu, artista însăși a trecut printr-o căsnicie dificilă – a divorțat în anii ’90 după un mariaj cu probleme, în urma căruia a suferit și pierderea temporară a custodiei fiului său. „Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu”, spune Carmen despre coșmarul personal care i-a marcat viața. Astăzi, preferă să se concentreze pe lucrurile pozitive: este recunoscătoare familiei care a crescut-o și publicului care a susținut-o de-a lungul carierei, însă drama copilăriei și experiențele dureroase au lăsat urme pe care nu le poate uita.

Legislația din România incriminează sever violența în familie, iar în ultimii ani autoritățile au înăsprit treptat pedepsele pentru agresori. Violența domestică (fizică sau psihologică) este considerată infracțiune, iar încălcarea măsurilor de protecție dispuse de autorități atrage sancțiuni penale. De exemplu, încălcarea unui ordin de protecție emis de instanță se pedepsește în prezent cu între șase luni și cinci ani de închisoare.

În plus, în 2025 Parlamentul a adoptat modificări legislative menite să sporească siguranța victimelor și să descurajeze recidiva: un proiect de lege votat în Senat prevede prelungirea automată a ordinelor de protecție provizorii până la soluționarea cererii în instanță și pedepse majorate pentru agresorii recidiviști. De asemenea, s-a eliminat posibilitatea ca o victimă să renunțe la plângerea penală în cazurile de loviri sau vătămări cauzate de un membru al familiei – retragerea plângerii nu mai produce efecte juridice, conform agerpres.ro.

Această schimbare crucială înseamnă că un agresor va fi tras la răspundere penală chiar dacă, ulterior, încearcă să-și intimideze sau să convingă victima să îl ierte. Totodată, autoritățile au introdus brățări electronice de monitorizare pentru agresori în anumite cazuri și au facilitat emiterea rapidă a ordinelor de protecție de către poliție (ordin de protecție provizoriu).