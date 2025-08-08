Monden Ministrul care și-a umilit soția. Comportamentul incredibil care a dus la divorț







Dincolo de aparențele unei familii perfecte și de imaginea publică a unui politician de top, se ascundea o poveste tulburătoare. O fostă prezentatoare de televiziune a avut curajul să vorbească despre coșmarul trăit în spatele ușilor închise.

Dana Războiu, fostă prezentatoare a știrilor TVR, a șocat opinia publică după ce a dezvăluit adevărul din spatele unui mariaj cu un politician de rang înalt. Soțul său de la acea vreme, Ovidiu Brânzan – fost ministru al Sănătății și deputat PSD – a fost acuzat de agresiune fizică, într-un caz care a atras atenția presei, dar și a publicului, tocmai pentru că lovea direct în imaginea unei familii „model” promovată în spațiul public. Ulterior, Dana a trecut printr-un al doilea mariaj, încheiat de asemenea printr-un divorț discret, și a vorbit public despre consecințele emoționale ale deciziilor din viața ei personală.

Dana Războiu, fostă prezentatoare a Televiziunii Române, a ajuns în mijlocul unui scandal major în vara anului 2005, când a fost agresată de soțul ei de atunci, Ovidiu Brânzan, deputat PSD și fost ministru al Sănătății în guvernul Năstase. Plângerea depusă la poliție a zguduit scena publică și a contrazis imaginea politică pe care el însuși o promova.

Dana și Ovidiu s-au căsătorit pe 31 mai 2003, într-o ceremonie discretă la Ambasada României din Paris. Mariajul părea unul stabil, iar partenerii au declarat atunci că își doresc să aibă un copil. Copilul lor, Victor, s-a născut pe 18 februarie 2004. În public, păreau un cuplu echilibrat, iar Dana a fost implicată, chiar în campanii publice de sănătate promovate de Ministerul Sănătății condus de soțul ei.

În noaptea de 25 spre 26 iulie 2005, Dana s-a prezentat la Secția 5 de Poliție din Bucureștii Noi, cu fața afectată vizibil de lovituri. În declarația depusă a relatat: „Subsemnata Razboiu Dana susțin că în seara zilei de luni, 25.07.2005, am fost agresată fizic de soțul meu, Brânzan Ovidiu. Menționez că acesta m-a lovit de mai multe ori cu pumnii și picioarele.”

Sursele din poliție au descris-o ca fiind vizibil timorată și jenată. A scris plângerea într-o cameră austeră, sub privirea ofițerului de serviciu, în timp ce figura ei, cunoscută din jurnalul TVR, părea zdruncinată de realitatea dureroasă.

Ovidiu Brânzan fusese, în 2001, un fervent susținător al legii împotriva violenței în familie. El a participat la conturarea proiectului de lege, adoptat în 2003, și a deținut poziția de vicepreședinte al Comisiei de sănătate și familie în Camera Deputaților până în 2004. Acest detaliu a amplificat impactul scandalului în contextul timpului.

Dosarul a fost preluat de poliție, cu transfer către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, din cauza statutului politic al agresorului. Dana a fost sfătuită să meargă la Institutul Național de Medicină Legală pentru evaluare medico-legală. În același timp, a fost supusă unor presiuni intense, inclusiv apeluri din partea purtătoarei de cuvânt a PSD, pentru a-și retrage plângerea. În ciuda acestora, ea a rezistat, primind și mesaje de solidaritate de la alte femei publice.

În paralel cu intensificarea scandalului, Dana a decis să divorțeze. Colegii de la TVR aflaseră cu câteva săptămâni înainte că separarea era iminentă, chiar dacă motivul nu era divulgat publicului. Fiul Victor avea atunci mai puțin de un an și jumătate, iar soția era afectată emoțional și fizic de relația tensionată.

Dana s-a căsătorit a doua oară cu omul de afaceri Bogdan Enoiu pe 17 noiembrie 2007, iar în 2011 a avut al doilea copil, Marc. După aproximativ 11–12 ani de mariaj, cei doi au divorțat, oficializat prin acte notariale. Motivele au fost legate de infidelitate și de diferențe ireconciliabile. Divorce-ul a fost făcut în mare discreție și perfectat la notar. Dana a mărturisit că divorțul a durat mult din punct de vedere emoțional: „Mi-a luat cinci ani să divorțez”. Ea s-a descris ca fiind „mamă singură și fericită cu noua ei viață” după finalizarea procedurilor.

Ani mai târziu, Dana a vorbit despre curajul de a se expune în 2005: „Am fost inconștientă… Am avut un curaj nebun… M-au sunat mulți să-mi retrag plângerea…”.

Fosta prezentatoare a mai spus că relația cu fostul soț s-a normalizat treptat: „Avem un copil împreună… Lucrurile nu se întâmplă peste noapte. Cred că ar trebui să ne căsătorim pentru un an, adică ne căsătorim cu un contract pe perioadă determinată. Să fie o alegere. Anul acesta, te aleg pe tine și ne căsătorim, anul viitor, vedem dacă ne mai alegem unul pe celălalt. Și, dacă ne mai alegem în continuare, atunci ne mai căsătorim o dată și anul viitor.

Și asta în fiecare an. Să nu fie ceva pentru totdeauna, pentru că, de obicei, nu e pentru totdeauna. Statisticile arată că 50 la sută dintre căsătorii se termină cu divorț și, la a doua căsătorie, vreo 60 la sută. Ăsta e adevărul pe care noi preferăm să nu îl vedem, ca și cum dacă nu îl vedem nu se întâmplă. Eu zic că e o idee bună să fie căsătoria pentru un an”, a declarat, pentru Libertatea, Dana Războiu.

Despre viața după divorț, Dana a mai declarat: „Orice copil care trece prin divorț trebuie să meargă la terapie…” . Fosta știristă a părăsit televiziunea în 2010, după aproape două decenii de jurnalism. Retragerea a venit într-un moment dificil: fiul ei Marc a avut probleme grave de sănătate, necesitând o intervenție în străinătate. După retragere, ea și-a orientat viața profesională spre antreprenoriat, lansând un proiect de robotică, inspirat, potrivit declarațiilor sale, de pasiunea pentru cercetare și investiții financiare.