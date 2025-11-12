Cele mai de succes piese ale lui Horia Moculescu. A inspirat generații întregi

Horia Moculescu, compozitor, pianist și interpret, s-a născut la 18 martie 1937 în Râmnicu-Vâlcea. Încă de la șase ani a început să cânte la acordeon, instrument primit de la tatăl său, aflat pe front în 1943. El a compus numeroase piese de succes.

„Am învățat singur să cânt la acordeon, iar mai târziu, asta m-a ajutat enorm la studiul pianului”, povestea artistul într-un interviu. Talentul său a fost remarcat în adolescență, la Liceul de Băieți din Turda, unde interpreta cu virtuozitate piese de muzică ușoară atât la pian, cât și la acordeon.

Deși dorința lui era să studieze la Conservatorul din București, restricțiile sociale ale vremii l-au împiedicat din cauza originii italiene a mamei și a statutului tatălui său ca ofițer în armata română. A urmat Facultatea de Mine din Petroșani, unde a continuat să cânte în orchestra facultății, pregătindu-se, fără să știe, pentru o carieră remarcabilă în muzică.

În anii ’70, Horia Moculescu s-a dedicat complet muzicii, cântând ca pianist în cluburile și restaurantele de pe litoralul românesc și în București. Prima sa piesă lansată oficial a fost „Salcia” (1973), interpretată de Mihaela Mihai și ulterior de Angela Ciochină. Această melodie a marcat începutul unei cariere prolifică, cu peste 500 de compoziții semnate de Moculescu.

Printre artiștii cu care a colaborat se numără nume mari ale muzicii românești, precum Margareta Pâslaru („Balanța inimii”, „Ce bine e să știi să citești”, „Azi nu voi putea dormi”, „Cere-mi”, „Cine știe”, „La mulți ani”, „Până ieri”), Marina Voica („Dor”), Aurelian Andreescu („Cântec de leagăn”), Gabriel Cotabiță („Prima iubire și ultima”), Corina Chiriac („Păi de ce?”, „Inima ta”, „Fir de busuioc”, „Pentru tot ce-a fost”, „Să nu mă întrebi”, „Pe tine n-am să te pot uita niciodată”) și Mirabela Dauer („Nu mai vreau”).

Printre piesele interpretate de el însuși se numără: „Singurătatea mea”, „Primăverii n-ai ce-i face”, „Nu mă vei uita”, „Rugă”, „Chemarea dragostei”. De asemenea, Moculescu a realizat dueturi memorabile cu Corina Chiriac („Eu și tu”, „Nopți la rând”, „Și ieri, și azi, și mâine”) sau cu Sergiu Zagardan („Dintr-o zi”, „Cântece adunate”).

Una dintre compozițiile sale cunoscute, „Anul 2000”, cântată inițial de corurile de copii înainte de 1990, a cunoscut o revenire spectaculoasă în variante moderne. Artistul Guess Who a adaptat piesa în stil hip-hop sub titlul „Locul potrivit”, obținând succes la radio și în cluburi, ceea ce demonstrează cât de versatilă și relevantă a rămas muzica lui Moculescu peste decenii.

Printre albumele importante din cariera lui Horia Moculescu se numără:

1962: Norma Mia; Cosi Pallida; Madame; Ciao (Electrecord, vinil)

1965: Al III-lea Festival De Muzică Ușoară Românească Mamaia – August 1965 (vinil, Electrecord)

1976: Salcia - Melodii de Horia Moculescu (vinil, Electrecord)

2005: The Best Romanian Music (CD box set)

De asemenea, Horia Moculescu a compus muzică de film pentru mai multe lung-metraje și seriale: Mireasma ploilor târzii (1984), Vară sentimentală (1986), Primăvara bobocilor (1987), Maria și marea (1988), Secretul armei... secrete (1988), Miss Litoral (1991) și serialul TV Pistruiatul (1973).

De-a lungul carierei, Horia Moculescu a fost recunoscut pentru contribuția sa la muzica românească, fiind membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR) și câștigător a peste 200 de premii. În 2017, i s-a decernat premiul UCMR la secțiunea Muzică de jazz sau Muzică instrumentală pentru lucrarea „Poate, miniatură pentru pian”, consolidând statutul său de creator respectat în domeniu.

Anii 2009-2013 l-au adus în fața publicului și în postura de prezentator la Televiziunea Națională, prin emisiunea Atenție, se cântă!, în care a promovat tinerele talente și muzica românească de calitate.