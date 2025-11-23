Studiul blocat de urgență de conducerea Meta. Efectele după câteva zile fără Facebook și Instagram

Compania Meta a suspendat cercetările interne ce vizau efectele pe care Facebook le are asupra sănătății mintale. Decizia a venit după ce s-au găsit dovezi că produsele sale dăunează sănătății mintale a utilizatorilor, potrivit documentelor ce au fost depuse într-un proces colectiv intentat de districtele școlare din SUA împotriva marelui jucător de pe piața de tehnologie, conform Reuters.

Studiu respectiv a fost făcut în anul 2020 în colaborare cu firma de cercetare Nielsen. A fost numit „Project Mercury” și a avut ca scop urmărirea efectului pe care îl are dezactivarea Facebook și Instagram.

Rezultatele nu au căzut deloc bine conducerii companiei. S-a constatat că, „persoanele care au încetat să folosească Facebook timp de o săptămână au raportat niveluri mai scăzute de depresie, anxietate, singurătate și comparație socială”, după cum se precizează în documentele ce au fost depuse în instanță de reclamanți.

În loc să publice rezultatele, Meta decis să oprească continuarea cercetării și a transmis la nivel intern că rezultatele negative au fost influențate de „narațiunea mediatică existentă” din jurul companiei. În privat, însă, personalul l-a asigurat pe Nick Clegg, pe atunci șeful departamentului de politici publice globale al Meta, că concluziile cercetării sunt valide.

Un alt angajat, a cărui mărturie e citată în documente, a comparat tăcerea Meta cu cea existentă îm industria tutunului: „E ca și cum ar face cercetări, știu că țigările sunt dăunătoare, apoi păstrează aceste informații pentru ei”.

Reprezentanții de la Meta le-au comunicat membrilor Congresului SUA, în cadrul audierilor privind siguranța adolescenților pe rețelele sociale, că nu poate fi calculat impactul produselor sale asupra adolescenților.

Purtătorul de cuvânt al Meta, Andy Stone, a afirmat că studiul a fost oprit deoarece metodologia era defectuoasă și că Meta a lucrat intens pentru a îmbunătăți siguranța produselor sale.

„Întregul context va arăta că, de peste un deceniu, am ascultat părinții, am cercetat problemele care contează cel mai mult și am făcut schimbări reale pentru a proteja adolescenții”.