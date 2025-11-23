Cum era să îl avem pe generalul Militaru mareșal în 1989. Povestea, în Evenimentul istoric

Generalul Nicolae Militaru s-a născut acum un secol pe 10 noiembrie 1925 și a decedat pe 27 decembrie 1996. Își propusese să devină Președinte al României, intrând în cursa prezidențială din 1996. Considerat spion sovietic și scos din Armată în 1983, generalul Militaru a revenit pe cai mari în decembrie 1989.

Cel puțin câteva evenimente precum moartea tragică a militarilor USLA la MAPN („cazul Trosca”), moartea generalilor Nuță și Velicu în elicopterul care urma să-i aducă de la Simeria, la București și masacrul de la Otopeni au fost atribuite unor ordine contradictorii venite de la MAPN, unde de facto, Nicolae Militaru, apărut de nicăieri la TVR în 22 decembrie 1989, avea rolul determinant.

În iarna 1989-1990, Ministerul Apărării Naționale devine teatrul unei confruntări pe muchie de cuțit. Generalul Ni­colae Militaru – abia readus în serviciu, cu o reputație du­blă (profesionist temut / „omul Moscovei”) – e numit mi­nistru în 25 decembrie 1989 și, în câteva săptămâni, se lovește de un curent de opoziție internă din armată care ia amploare.

La un moment dat, la generalul Victor Stănculescu, liderul militar de facto până la asumarea conducerii de către Militaru și cel care a organizat procesul și execuția Ceaușeștilor, a primit un colet pentru generalul Militaru în care se afla o uniformă de mareșal. Se pare că Stănculescu a înțeles că situația devenea critică și așa s-a ajuns la protestul intern militar (erau vremuri revoluționare totuși) contra lui Militaru.

