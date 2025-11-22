Cori Grămescu spune „Da” în America. Cum arată ziua ei de vis

Cori Grămescu, una dintre cele mai cunoscute nutriționiste și instructoare de pilates din România, și-a unit destinul cu partenerul său într-o ceremonie desfășurată în Statele Unite ale Americii.

Vedeta, stabilită de mai mulți ani în Florida, a făcut anunțul printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, alături de fotografii din ziua nunții.

Evenimentul marchează o etapă importantă în viața personală a influenceriței, care a ales să își reconstruiască viața peste ocean după pandemia de COVID-19.

Pe contul său de Instagram, Cori Grămescu a transmis un mesaj scurt, dar încărcat de emoție: „Dragoste și fericire. Mulțumesc că m-ai ales! Mândră să-ți fiu soție, cea mai bună prietenă și parteneră perfectă”, a scris aceasta, alături de imagini din cadrul ceremoniei.

Postarea a fost însoțită de fotografii care surprind momente din ziua nunții și atmosfera de sărbătoare, indicând faptul că vedeta se află într-un moment de stabilitate emoțională și personală.

Cori Grămescu s-a mutat în Florida după ce a simțit nevoia unei schimbări radicale în viața sa, la finalul pandemiei de COVID-19.

Într-o intervenție anterioară la Știrile Antena Stars, vedeta a explicat motivele care au stat la baza deciziei de a părăsi România:

„Era la finalul pandemiei, când am simțit că trebuie să încerc altceva în viața mea. Am vândut businessul de fitness din România.

Cu două geamantane, m-am suit în avion și am plecat. A fost mai curând o dorință de evadare, sinceră să fiu, pentru că, pentru mine, pandemia a venit suprapusă cu o perioadă foarte grea pe plan personal și, efectiv, am simțit că dacă nu schimb locul, mediul, nu e bine”, a declarat Grămescu.

Deși avea perspective mai bune în România, influencerița a menționat că libertatea pe care a găsit-o în Statele Unite a fost esențială pentru decizia finală:

„În continuare cred că aș avea o viață mai bună în România decât în Statele Unite, unde sunt la început, dar mă simt liberă și îmi priește foarte mult și îmi place foarte mult”, a spus aceasta.

După doar trei luni petrecute în America, Cori Grămescu a încercat să revină în România, însă readaptarea nu a fost posibilă.

Aceasta a luat decizia de a se stabili definitiv în Florida, unde și-a reconstruit atât viața personală, cât și cea profesională.

Aici, vedeta și-a continuat activitatea de nutriționistă și instructoare de pilates, iar acum pare să fi găsit echilibrul pe care îl căuta de mai mulți ani.

Anunțul căsătoriei vine într-un moment în care influencerița se bucură de o viață stabilă în străinătate, înconjurată de familie și prieteni, iar comunitatea sa online a reacționat cu mesaje de felicitare și urări de bine pentru viitor.