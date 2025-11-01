Tot mai multe vedete fac pilates. Ce beneficii are activitatea fizică

Pilates-ul a devenit alegerea preferată a multor vedete care vor să își mențină forma și să își tonifieze corpul. De la exerciții la saltea până la aparatele speciale cu corzi, această metodă promite flexibilitate, mobilitate și un tonus armonios.

Carmen Negoiță este una dintre vedetele care s-a apucat de pilates. Aceasta a spus că a avut febră musculară de la prima ședință, dar că este fericită de alegerea făcută. Pentru ea, pilates-ul nu este doar despre siluetă, ci și despre sănătatea coloanei și postura corectă.

„Vreau să îmi dezvolt mobilitatea şi elasticitatea. Fac exerciţii atât la saltea, cât şi la un aparat special cu corzi. Am febră musculară deja după prima şedinţă, semn că rezultatele nu se vor lăsa aşteptate”, a mărturisit Carmen după primele sesiuni.

Sonia Argint Ionescu, prezentatoare TV cu experiență în emisiuni medicale, face pilates de ani buni. Ea a spus că merge la pilates, sală și că aleargă în parc.

„Sportul face parte din viaţa mea încă din adolescenţă. În prezent, sportul a devenit pentru mine un fel de dependenţă. Fac sport de trei-patru ori pe săptămână. Alerg în parc, fac Pilates sau antrenament în sală”, spune Sonia. Pentru ea, pilates-ul oferă echilibrul perfect între tonifiere și relaxare musculară.

După despărțirea de Marian Vanghelie, și Oana Mizil s-a apucat de pilates. Ea a spus că ajută la postura corpului și la energie. Aceasta a declarat că este foarte atentă și la ce mănâncă.

„Fac sport de șase ori pe săptămână, iar antrenamentul ține o oră, o oră și jumătate. Fac tot felul de antrenamente: pilates pentru postura corpului și kickboxing. Nu am slăbit în kilograme, se vede în centimetri, plus că mă simt foarte bine după mișcare. În plus, sunt atentă la alimentație”, explică Oana.

Și Iustina de la „Insula Iubirii” și Oana Matache, sora Deliei, fac pilates pentru a își menține silueta. Pe plan internațional, pilates-ul a cucerit staruri precum Victoria Beckham, Kourtney Kardashian sau Halle Berry. Toate susțin că această metodă le oferă flexibilitate, forță și un corp armonios, fără a forța mușchii.

Pilates-ul este o combinație între yoga, gimnastică și exerciții de respirație. Se concentrează pe forța trunchiului, flexibilitate și control corporal. Beneficiile sunt multiple: tonifiere musculară, corectarea posturii, reducerea durerilor de spate, îmbunătățirea circulației și reducerea stresului.

Este un antrenament complet, potrivit atât pentru cei care vor să arate bine, cât și pentru cei care caută sănătate și relaxare.

Pilates-ul nu mai este doar un trend. Este metoda vedetelor pentru a combina frumusețea corpului cu echilibrul și sănătatea. Fiecare își găsește propriul ritm și propria combinație de exerciții, iar rezultatele se văd nu doar în centimetri, ci și în starea de bine.