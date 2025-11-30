Apple ar putea fi obligată de UE să respecte reguli stricte la Ads și Maps, pentru protecția concurenței

Comisia Europeană analizează în prezent dacă serviciile Apple Ads și Apple Maps ar trebui încadrate ca „gatekeeper”, ceea ce le-ar supune obligațiilor stricte prevăzute de Digital Markets Act (DMA). Această evaluare vine după ce ambele platforme au depășit pragurile tehnice stabilite de legislație, însă Apple susține că ele ar trebui excluse din această categorie, potrivit agenției Reuters.

Până acum, alte servicii Apple, precum App Store, sistemul de operare iOS și browserul Safari, au fost deja desemnate servicii de platformă esențiale în cadrul DMA, legea care urmărește limitarea dominației marilor companii tehnologice și stimularea concurenței.

Comisia Europeană a precizat că Apple a notificat oficial depășirea a două criterii-cheie ale actului: serviciile Apple Ads și Apple Maps au înregistrat peste 45 de milioane de utilizatori activi lunar și o capitalizare de piață de minimum 75 miliarde de euro.

Executivul european are 45 de zile lucrătoare pentru a decide dacă aceste servicii vor fi desemnate drept gatekeeper. În cazul unei decizii favorabile, Apple ar avea șase luni pentru a se conforma noilor reguli impuse de DMA.

Apple a transmis deja răspunsuri oficiale Comisiei, susținând că:

-Apple Ads nu este un actor major pe piața europeană de publicitate online și are o cotă de piață redusă comparativ cu Google, Meta, Microsoft, TikTok sau X. Compania subliniază că nu combină date din alte servicii Apple sau de la terți pentru a alimenta platforma publicitară.

-Apple Maps este utilizată limitativ în UE în comparație cu Google Maps sau Waze și nu oferă funcții esențiale de intermediere între companii și utilizatori, motiv pentru care Apple consideră că serviciul nu îndeplinește criteriile unui gatekeeper.

Verdictul Bruxelles-ului este așteptat în ianuarie, iar o eventuală desemnare ca gatekeeper ar putea extinde semnificativ responsabilitățile Apple în cadrul regimului strict al DMA, incluzând obligații de transparență și limitări privind combinația de date și practicile de intermediere.