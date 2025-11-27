Eveniment istoric în competiția dintre Apple și Samsung. Schimbare în clasament

Apple va bifa un obiectiv istoric, pentru că în acest an este foarte aproape să depășească Samsung la capitolul vânzări. Este pentru prima dată în 14 ani când se va produce această schimbare, conform CNBC.

Cei de la Apple ar urma să livreze aproximativ 243 de milioane de iPhone-uri în 2025, faţă de cele 235 de milioane de unităţi estimate pentru Samsung. Cota de piaţă a Apple ar ajunge astfel la 19,4%, în timp ce Samsung ar coborî la 18,7%.

Chiar dacă livrările nu sunt echivalente cu vânzările directe către consumatori, acestea reflectă cererea aşteptată de producători şi dinamica pieţei.

Succesul Apple are la bază ansarea seriei iPhone 17 din luna septembrie, care a avut un sezon de vânzări de sărbători considerat ”excepţional”.

În primele patru săptămâni de la lansare, vânzările din SUA ale seriei iPhone 17 (inclusiv iPhone Air) au fost cu 12% mai mari decât cele ale seriei iPhone 16 (fără modelul 16e). În China, creşterea a fost de 18% în aceeaşi perioadă.

De asemenea, un alt aspect important este şi cel al ciclului de înlocuire: mulţi consumatori care şi-au cumpărat telefoane în perioada boom-ului pandemic au ajuns acum în etapa de upgrade, a explicat analistul Counterpoint Yang Wang.

Samsung s-ar confrunta cu o mare concurență în segmentul low şi mid-range, unde producători chinezi precum Xiaomi, Oppo şi Vivo câştigă cote de piaţă, ceea ce ar putea îngreuna revenirea sud-coreenilor pe primul loc.

Counterpoint estimează că Apple va domina piaţa smartphone-urilor până cel puţin în 2029, datorită mai multor factori:

- 358 de milioane de iPhone-uri second-hand au fost vândute între 2023 şi trimestrul al doilea din 2025, iar aceşti utilizatori vor trece, cel mai probabil, la modele noi în anii următori. - Impactul tarifelor SUA–China a fost mai mic decât se temea iniţial datorită acordului comercial temporar. - Apple a beneficiat de un dolar mai slab şi de o perspectivă economică relativ stabilă, ceea ce a sporit încrederea consumatorilor.