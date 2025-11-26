Sport

Noi plângeri care o vizează pe Camelia Voinea. Acuzații de la kinetoterapeutul lotului național

Noi plângeri care o vizează pe Camelia Voinea. Acuzații de la kinetoterapeutul lotului naționalCamelia Voinea. Sursa foto Captură video
Cameia Voinea se confruntă cu noi acuzații legate de abuz. A venit rândul lui Toni Fota, kinetoterapeutul lotului național de gimnastică să acuze comportamentul antrenoarei. El a formulat o plângere către Federația Română de Gimnastică și a spus că a fost înjurat de Voinea. Dar, atenționarea sa nu a fost înregistrată, conform golazo.ro.

Un nou scandal în care este implicată Camelia Voinea

Incidentul s-ar fi petrecut în luna septembrie a acestui an, la Complexul Sportiv „Lia Manoliu”. Acolo unde se antrenează două loturi: unul pregătit de Camelia Voinea, cel de-al doilea, coordonat de Corina Moroșanu. Fota lucrează la acesta din urmă și discuțiile au pornit din cauza împărțirii camerei de recuperare.

„Înainte de incident, pe 30 august, am căzut de comun acord cu Răzvan Spirescu (n.r. maseur al Sabrinei Voinea) ca în intervalul 19-21 să pot folosi eu cabinetul pentru refacere. Mie nu-mi permite programul de la muncă să lucrez cu fetele înainte de acea oră. El a fost de acord. Deci trebuia să fi lucrat cu Sabrina înainte de acea oră.

Ce acuză kinetoterapeutul

Acela era un orar agreat de doamna Voinea și de doamna Corina Moroșan. Strict pentru antrenamente. Iar fetele mi-au spus ca, într-o zi, Camelia Voinea l-a rupt de pe perete. Nu știu exact cum s-au suprapus pe un aparat și Sabrina nu a mai vrut să aștepte până termina fata care era pe aparat”, a povestit Fota pentru sursa citată.

„Nu știu de ce Sabrina nu făcuse recuperare până la ora la care intram eu să lucrez cu fetele. Pe patul de recuperare era Denisa (n.r. - Denisa Golgotă). Și m-am trezit cu doamna Voinea în cabinet, țipând că Sabrina e prioritară, că aparatele aparțin doamnei Bitang, din programul Țară, țară vrem campioane”. Iar celelalte fete să se dea jos. Nu mai zic de limbajul folosit!

Susține că a fost înjurat

Unul jignitor la adresa mea. Înjurături! A blocat și intrarea, ca să nu intre altă fată după ce terminam eu cu Denisa. Adică și-a pus scaunul la ușă, s-a așezat și a așteptat până să termin eu cu Denisa ca să intre Sabrina după aceea. Pur și simplu după aceea am eliberat, nu avea rost să mai continui discuția cu ea”, a mai spus grecul.

El a dat detalii despre limbajul pe care l-ar fi folosit Voinea. „Am văzut-o pe Sabrina ieșind din sală cu telefonul în mână, vorbind cu doamna Voinea. Atât țin minte. A ieșit din sală și, pe urmă, după câteva minute, a apărut Camelia Voinea furioasă și s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat în ziua aceea.

Totul culminând cu înjurături. Mi-a spus că mă duc în p.... mamei mele. Și chiar dacă sunt grec, știu ce înseamnă asta”

