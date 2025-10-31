Onești, Oraș European al Sportului 2026: Anul Nadia Comăneci și recunoaștere internațională!

Municipiul Onești a obținut o recunoaștere prestigioasă la nivel internațional, fiindu-i decernat oficial titlul de „Oraș European al Sportului 2026”. Decizia a fost comunicată de ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation), subliniind implicarea remarcabilă a comunității locale în promovarea sportului, a performanței și a valorilor europene fundamentale, precum fair-play-ul și incluziunea socială.

Astfel, Oneștiul intră în marea galerie a orașelor mari europene care au primit acest titlu, printre care amintim: Madrid, Stokhlom, Rotterdam, Copenhaga, Stuttgard, Varșovia, Sofia e.t.c

Anunțul oficial a fost făcut în cadrul ședinței Consiliului Local Onești, pe 30 octombrie 2025, moment în care administrația locală a mulțumit tuturor celor care au contribuit la succesul dosarului de candidatură.

Ingrid Istrate, directorul CSM Onești, unul dintre inițiatorii proiectului a declarat că este bucuroasă că Oneștiul a primit acest titlu. Aceasta mulțumește pentru spiritul sportiv de care au dat dovadă toți cei implicați, existând o susținere a proiectului fără echivoc a tuturor factorilor locali. Ingrid Istrate a mulțumit și pentru susținerea ANS și COSR, lucru apreciat de membrii ACES Europe.

Titlul nu este doar o distincție onorifică, ci o victorie care aparține întregii comunități oneștene – de la sportivi și antrenori, la profesori, cluburi și voluntari. Reprezentanții administrației locale au subliniat că această recunoaștere este un angajament pe termen lung pentru a continua investițiile în:

Infrastructura sportivă

Educația prin sport

Sănătatea publică

Vizita delegației ACES Europe, desfășurată pe 21 octombrie 2025, a confirmat meritul candidaturii, membrii comisiei internaționale apreciind în mod special diversitatea bazelor sportive, implicarea autorităților locale și spiritul comunitar al orașului.

Anul 2026 va fi unul de referință pentru Onești, marcat de acest titlu european și de un moment istoric: Anul Nadia Comăneci, care celebrează 50 de ani de la primul „10 perfect” din istoria gimnasticii mondiale, obținut de Zeița de la Montreal la Jocurile Olimpice din 1976.

Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS), a subliniat că „Oneștiul, orașul campionilor, scrie o nouă pagină de istorie pentru sportul românesc!”, primind o recunoaștere europeană a tradiției, pasiunii și performanței.

Pe parcursul anului 2026, Oneștiul – orașul natal al Nadiei Comăneci – se va consolida ca pol sportiv al regiunii Moldovei și promotor al valorilor olimpice, prin organizarea a peste 50 de evenimente sportive, culturale și educative.

Unul dintre punctele culminante va fi:

Festivalul Internațional de Gimnastică – „Săptămâna Montreal” (11–18 iulie), la care vor participa Nadia Comăneci și alte mari campioane olimpice și mondiale formate în acest oraș.

Titlul oficial de Oraș European al Sportului 2026 va fi decernat în cadrul ceremoniei ACES Europe, la Bruxelles, pe 11 decembrie.

ANS și COSR au felicitat comunitatea oneșteană și a promis sprijin pentru proiectele ce vor transforma Oneștiul într-un model european de dezvoltare sportivă și socială.