Vizita oficială a delegației ACES Europe la Onești. Va fi evaluată candidatura pentru titlul de „Oraș European al Sportului 2026”

Municipiul Onești se va afla marți, 21 octombrie 2025, în centrul atenției regionale odată cu vizită oficială a delegației ACES Europe, organizația care acordă anual distincțiile de European Capital, City, Community și Town of Sport, sub egida Parlamentului European.

Scopul vizitei este evaluarea dosarului de candidatură al Municipiului Onești pentru obținerea titlului de „Oraș European al Sportului 2026”, o recunoaștere internațională a implicării comunității locale în promovarea mișcării sportive, a performanței și a valorilor fair-play-ului. Delegația ACES Europe, formată din reprezentanți ai Spaniei, Italiei, României și Bulgariei, va fi condusă de președintele delegației de evaluare, dl. Hugo Alonso.

La evenimentele oficiale vor participa, de asemenea, vicepreședintele Agenției Naționale pentru Sport, Thomas-Răzvan Moldovan și, din partea Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), dl preşedinte Mihai Covaliu și dl secretar general George Boroi.

Evenimentul reprezintă o etapă esențială în procesul de selecție, iar obținerea titlului ar consolida poziția Municipiului Onești (oraşul native al Nadiei Comăneci) ca pol sportiv regional, dar și ca promotor al educației prin sport, al incluziunii sociale și al turismului sportiv, mai ales în contextul în care Parlamentul României a instituit anul 2026 – Anul Nadia Comăneci.

09:00 – Primirea oficială la Primăria Municipiului Onești

09:30 – Prezentarea dosarului de candidatură

11:30 – Vizitarea primei baze sportive

14:00 – Vizitarea celei de-a două baze sportive

16:00 – Conferință de presă

17:30 – Moment artistic