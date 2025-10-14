Ursula von der Leyen cere explicații comisarului ungar Oliver Varhelyi, după acuzațiile de spionaj al Ungariei în instituțiile europene

Ursula von der Leyen l-a întrebat pe comisarul ungar Oliver Varhelyi despre suspiciunile de spionaj ale Budapestei în instituțiile europene. Varhelyi a negat orice implicare, iar Comisia Europeană a anunțat un grup intern de verificare.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat duminică cu comisarul european ungar Oliver Varhelyi în legătură cu suspiciunile de spionaj al Ungariei în instituțiile Uniunii Europene.

Conform agenției AFP, citată de Agerpres, întâlnirea a avut loc după ce mai multe publicații europene au publicat o anchetă privind posibile acțiuni de recrutare desfășurate de serviciile de informații ungare la Bruxelles.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Comisiei, Paula Pinho, Ursula von der Leyen l-a întrebat direct pe Varhelyi dacă are cunoștință de „tentative de recrutare ale serviciilor de informații ungare care vizează personal al Comisiei Europene, în perioada în care era la reprezentanța permanentă a Ungariei” în capitala europeană.

Răspunsul comisarului a fost ferm: „Nu am cunoștință despre astfel de tentative”.

Investigația care a provocat reacția Comisiei Europene a fost publicată joi în mai multe ziare europene. Jurnaliștii au relatat că Guvernul de la Budapesta, condus de premierul Viktor Orban, ar fi exercitat presiuni asupra unor cetățeni ungari care lucrau în instituțiile europene, cu scopul de a desfășura operațiuni de spionaj intern.

Potrivit anchetei, perioada vizată este 2012–2018, iar în centrul acuzațiilor se află chiar Oliver Varhelyi, care la acel moment era șeful Reprezentanței Permanente a Ungariei pe lângă Uniunea Europeană.

Ancheta susține că unele persoane ar fi fost constrânse să furnizeze informații despre activitatea internă a Comisiei, despre pozițiile altor state membre și despre negocieri sensibile de politică externă.

Autoritățile ungare au respins categoric acuzațiile, calificându-le drept „o campanie de calomnie orchestrată” împotriva Guvernului Viktor Orban.

Guvernul de la Budapesta a transmis că „Ungaria este un stat membru loial al Uniunii Europene și respectă regulile instituțiilor europene”, adăugând că „aceste acuzații sunt parte a unei tentative politice de discreditare”.

Deocamdată, Ministerul ungar de Externe și Oficiul premierului Orban nu au emis comunicate suplimentare privind conținutul anchetei sau posibile investigații interne.

Reacția Comisiei Europene a venit imediat după publicarea anchetei. Executivul european a anunțat crearea unui grup intern de analiză, care va examina în detaliu informațiile prezentate de presă.

„Comisia ia foarte în serios aceste afirmații și rămâne angajată în protejarea instituției, a personalului său, a informațiilor și a rețelelor de comunicare împotriva oricărei activități ilegale de culegere de informații”, a transmis purtătoarea de cuvânt Paula Pinho.

Scopul acestui grup este de a evalua dacă există vulnerabilități de securitate în interiorul instituțiilor și dacă pot fi identificate posibile interferențe ale serviciilor secrete străine.

Organizația neguvernamentală Transparency International s-a declarat „profund preocupată” de acuzațiile apărute și a cerut Parlamentului European să inițieze propria anchetă privind amploarea presupusului spionaj.

Reprezentanții organizației au afirmat că „este esențial ca Parlamentul European să afle dacă personalul instituțiilor UE a fost vizat de o campanie sistematică de influență sau de recrutare”.

Apelul vine pe fondul tensiunilor dintre instituțiile europene și Guvernul ungar, acuzat în repetate rânduri de derapaje de la principiile statului de drept și de control politic asupra justiției și presei.

Premierul Viktor Orban se află într-un conflict deschis cu autoritățile europene încă din 2010, anul în care a revenit la putere. În ultimul deceniu, Comisia Europeană a declanșat mai multe proceduri de infringement împotriva Ungariei, acuzând guvernul de la Budapesta că subminează independența justiției, libertatea presei și drepturile minorităților.

În acest context, Bruxellesul a blocat fonduri europene de miliarde de euro destinate Ungariei, până la remedierea deficiențelor privind statul de drept și respectarea valorilor democratice.

Noul scandal al spionajului reaprinde tensiunile politice dintre Ungaria și instituțiile europene și riscă să afecteze și mai mult imaginea Budapestei în interiorul Uniunii.