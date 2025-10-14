Ce i-ar fi spus, de fapt, Trump lui Macron. O strângere de mână care poate schimba istoria

Strângerea de mână dintre președintele american Donald Trump și liderul francez Emmanuel Macron a atras atenția miercuri, în timpul summitului pentru Gaza desfășurat la Sharm El-Sheikh.

Schimbul de replici subtile și strângerea de mână prelungită au evidențiat tensiuni istorice între cei doi lideri, chiar într-un context dedicat păcii în Orientul Mijlociu.

„Îmi face plăcere să te văd, deci ai fost de acord?” a întrebat Trump pe Macron, potrivit interpretării expertei în citirea buzelor, Nicola Hickling.

În cadrul summitului co-găzduit de Trump și președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi, cei doi lideri și-au strâns mâinile timp de aproape 30 de secunde, într-o aparentă luptă pentru control fizic.

Hickling a explicat:

„Strângerea prelungită și fermă a mâinii între cei doi are o istorie clară în diplomația teatrală. Aici, strângerea mâinii de către Trump, în timp ce vorbea, poate fi interpretată ca o încercare de a domina interacțiunea fizic, menținând în același timp un ton conciliant sau acuzator.”

Macron a încercat să calmeze situația atingând mâna lui Trump și întorcându-se ușor, gesturi clasice de de-escaladare.

Experta a adăugat că schimbul de replici și limbajul corporal au fost contradictorii:

„Chiar dacă Trump părea să spună că face pace, prin strângerea mai puternică a mâinii transmitea alt mesaj. Această contradicție sugerează un amestec de teatru diplomatic cu o clară demonstrație de control.”

Summitul a reunit 20 de lideri mondiali, printre care șefi de stat și de guvern din Qatar, Palestina, Turcia, Spania, Regatul Unit, Italia și Norvegia, precum și reprezentanți ai ONU și Consiliului European.

Obiectivele summitului au inclus încheierea războiului din Fâșia Gaza, consolidarea eforturilor pentru pace și stabilitate regională și inaugurarea unei noi ere de securitate în Orientul Mijlociu, potrivit președinției egiptene.

Evenimentul a fost marcat de absența reprezentanților Israelului și Hamas. De asemenea, schimbul tensionat dintre Trump și Macron a venit la scurt timp după controversele legate de recunoașterea statului palestinian de către Franța, pe care Trump a criticat-o, afirmând:

„Cred că onorează Hamas, și nu poți face asta din cauza evenimentelor din 7 octombrie. Pur și simplu nu poți.”

Această strângere de mână tensionată evidențiază nu doar relațiile fluctuant de prietenoase dintre Trump și Macron, ci și modul în care gesturile fizice pot transmite mesaje politice subtile la nivel internațional.

Specialiștii consideră că astfel de interacțiuni pot influența negocierile ulterioare, deoarece liderii își testează reciproc limitele și intențiile.

În context global, gesturile simbolice, cum este strângerea de mână, rămân o parte importantă a diplomației publice, în special în situații de criză cum este conflictul israeliano-palestinian.

Hickling concluzionează că aceste schimburi teatrale pot avea efecte pe termen lung: