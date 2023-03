Sabrina Voinea visează să o depășească pe Nadia Comăneci, dar Federația o ignoră. Camelia Voinea: „Dezamăgirea mea este profundă”

Camelia Voinea, mama și totodată antrenoarea gimnastei Sabrina Voinea, se bucură de succesul fiicei sale de la Doha. Totuși, ea vrea să lămurească unele lucruri cu privire la Federația Română de Gimnastică. Ea a mărturisit că singurul ajutor pe care l-a primit tânăra gimnastă a fost din partea celebrului cuplu de antrenori Mariana Bitang și Octavian Bellu, care coordonează programul „Țară, țară, vrem campioane”.

Sabrina Voinea a primit costumele de concurs de la cei doi antrenori amintiți de mama sa. Antrenoarea gimnastei este dezamăgită de modul în care acționează noua conducere FR de Gimnastică.

„Eu și Sabrina mulțumim din suflet d-nei Mariana Bitang și domnului Octavian Belu care prin programul Țară, Țară vrem campioane, ne-a susținut și ajutat cu absolut tot ce am avut nevoie și de câte ori am avut nevoie pe toată perioada acestui proces de pregătire al Sabrinei chiar dacă cei care trebuiau să o facă nu au mișcat un deget. Așa se face că până și costumele cu care Sabrina a concurat și a strălucit la Doha au fost dăruite de dna Mariana Bitang și nu de cei care trebuiau să asigure și să onoreze acest aspect. Dezamăgirea mea este profundă dar mergem înainte” a scris Camelia Voinea pe Facebook.

Camelia Voinea, mesaj dur la adresa Federației Române de Gimnastică

Fosta campioană mondială a povestit cum fiica sa a trebui să facă un drum extrem de obositor, asta imediat după ce s-a întors, cu două medalii de aur, de la Cupa Mondială din Qatar.

„A trebuit să mergem acolo pentru că era o verificare stabilită cu mult timp înainte. Dacă nu am fi mers s-ar fi spus că Voinea se sustrage din nou programului. Am ajuns la Deva la 2 dimineața. A doua zi se dorea această verificare ori eu le-am spus că fata mea s-a verificat la o Cupă Mondială și că este ruptă de oboseală. Evident că verificarea nu a mai avut loc pentru că eu nu am fost de acord cu acest lucru, în condițiile pe care le-am amintit ceva mai devreme. Împreună cu noi a mers și Melisa care a făcut verificarea la junioare. Ce să zic? Un drum care putea fi evitat și am fi putut să rămânem în București la pregătire. Dar așa cum am spus, nu am dorit să apară comentarii inutile din partea oficialilor federației”, a precizat Voinea pentru Prosport.

Cum a evoluat Sabrina Voinea în gimnastică

În cadrul unei intervenții la Radio Sport Total FM, Camelia Voinea a povestit cum a început fiica sa să participe la competiții. Ea a spus că dorința de a face acest sport a fost a Sabrinei, care a vrut să facă gimnastică la nivel înalt.

„Sabrina a ales ea să facă gimnastică și acesta a fost începutul. Venind cu mine foarte des la sală ca și copilul meu, pur și simplu s-a îndrăgostit de aparate, s-a împrietenit cu colegele ei și totul a plecat dintr-o joacă. Eu niciodată nu mi-am impus și nu mi-am dorit ca Sabrina să facă gimnastică. Chiar nu am vrut pentru că mă feream să nu zică lumea de Camelia Voinea că și-a băgat-o pe fiica sa.

A crescut ușor-ușor, și m-a întrebat de ce nu o bag și pe ea la concursuri. Pe când avea 8 sau 9 ani mi-a spus că vrea și ea să facă gimnastică la nivel înalt ca și fetițele de la sală. Am început pe zi ce trece să mă uit mai atent la evoluția sa ca sportivă, nu în calitate de copil al meu. Astăzi un pic, mâine un pic, totul plecând din joacă, dar Sabrina era foarte motrică, tenace, foarte activă, așa că imediat le-a prins pe toate, pentru că era foarte atentă la ce le explicam eu colegelor ei și fostelor mele sportive. Așa a ajuns ca încetul cu încetul să mergem la mai multe campionate, pentru a ajunge unde am ajuns astăzi”, a spus Camelia Voinea, în cadrul intervenției sale la radio.

Mama Sabrinei Voinea susține că fiica sa nu vrea să se antreneze cu altcineva. Ea a precizat că, în cazul în care fiica sa ar ajunge pe mâna unui alt antrenor, ar renunța la gimnastică încă din prima zi.

„Eu de vreo doi sau trei ani mă tot lupt cu sistemul până când lumea a înțeles că Sabrina este o sportivă de mare viitor și nu acceptă să lucreze cu altcineva și nici eu nu accept să plece copilul de acasă. Vreau să vă spun că nu știu ce gimnastică fac alții, dar știu ce gimnastică știu eu, și ce gimnastică mi-au predat alții. Vorbind de Matei Stănel, ca antrenor de club, vorbim de Octavian Bellu, cel mai titrat antrenor al lumii, vorbim de Adrian Stan care a fost de peste 20 de ani în Anglia și a impus sistemul englez în gimnastica internațională, vorbim de Adi Goreac, care a fost coordonator pe vremea mea și e un mare profesionist și mulți alți oameni pe care eu îi respect. Vorbim de nume cu valoare, de oameni care făceau gimnastică de calitate oriunde în lume, să lupți cu orice sportivă fie ea rusoaică, englezoaică, chinezoaică sau americancă. Ori la noi, nu toată lumea se mai pricepe să facă gimnastică la nivel înalt sau poate nici condițiile de la club nu le mai permit să ajungă până acolo”, a mai spus mama tinerei sportive.

Sabrina Voinea vrea să o depășească la performanțe pe Nadia Comăneci

Camelia Voinea a vrut să mai precizeze un lucru în cadrul intervenției sale la radio. Ea a susținut că a auzit vorbe cum că „Sabrina este a României. Nu este așa, eu nu am făcut-o cu România! Sabrina este copilul meu! Pentru Sabrina eu decid până la 18 ani și atât timp cât și copilul meu spune același lucru, e clară situația pentru mine și voi lupta până la capăt”.

Sabrina Voinea a ajuns extrem de cunoscută după ce a obținut două medalii de aur la Cupa Mondială de la Doha. Gimnasta are planuri mari de viitor. Vrea să să se întoarcă de la Campionatele Europene din 2024 cu cel puțin două medalii de aur.

Tânăra sportivă a fost lăudată de Nadia Comăneci. Sabrina s-a declarat mândră de acest lucru, dar a declarat să își dorește să o depășească la performanțe pe „Zeița de la Montreal”.

„M-a felicitat și Nadia Comăneci, sunt foarte mândră pentru că o apreciez și îmi doresc să o depășesc pe dânsa. Am avut mai multe emoții pe podium decât pe aparate, dar mi-am dorit de mică să devin gimnastă”, a spus Sabrina Voinea.