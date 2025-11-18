Un retailer cunoscut intră pe piața din România. Ce profil are rețeaua

Retailerul olandez Action își continuă extinderea în România și va inaugura cel de-al șaselea magazin pe 20 noiembrie, în orașul Turda. Produsele vor fi comercializate la prețuri foarte mici, în linie cu politica magazinelor din alte țări, potrivit Mediafax.

Reprezentanții lanțului de magazine s-au arătat mulțumiți de rezultatele obținute până acum pe piață.

„Vom deschide cel de-al șaselea magazin în România, în Turda, joi. Nu obișnuim să dezvăluim informații despre planurile viitoare de deschidere a magazinelor sau despre cifrele noastre de vânzări până acum, însă suntem foarte mulțumiți de primirea pozitivă pe care Action a avut-o din partea clienților români și de entuziasmul cu care au fost întâmpinate magazinele noastre încă de la prima deschidere, din septembrie”, au arătat reprezentanții lanțului de magazine.

Potrivit site-ului de locuri de muncă e-jobs, retailerul caută angajați în mai multe orașe din țară, printre care București, Ploiești, Târgoviște, Ilfov, Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Turda, Cluj-Napoca, Câmpia Turzii, Ocna Mureș și Râmnicu Vâlcea.

Primul magazin Action din România a fost inaugurat pe 24 septembrie 2025, la Pitești, marcând debutul pe cea de-a 14-a piață a companiei. De atunci, retailerul a deschis încă patru magazine.

Action include peste 6.000 de produse din 14 categorii, de la articole de uz zilnic și produse de curățenie, la sanitare și alte obiecte utile. Peste două treimi dintre produse costă sub 2 euro.

Salariile variază în funcție de postul ocupat și de tipul programului. Angajații full-time primesc aproximativ 3.200 de lei net pe lună, iar managerii de magazin în jur de 4.500 de lei net. Pentru angajații part-time, salariile sunt între 1.500 și 2.250 de lei pe lună, conform sursei:

Compania oferă și beneficii precum cazare, transport și mese pe perioada deplasărilor, contracte pe perioadă nedeterminată, o perioadă de probă de trei luni, revizuiri salariale anuale bazate pe performanță și un program de onboarding de aproximativ șase luni în diverse țări europene. Orele suplimentare, munca de noapte sau în weekend sunt compensate conform legislației muncii.

La nivel global, Action a deschis 221 de magazine în primele nouă luni ale anului 2025, în toate cele 14 piețe în care operează. În prima jumătate a anului, compania a raportat o creștere a veniturilor cu 17,9%, ajungând la 7,3 miliarde de euro, majorarea fiind susținută în special de deschiderea magazinelor noi.

Fondată acum aproape 30 de ani, în Enkhuizen, Olanda, Action operează în prezent 3.107 magazine în 14 țări. În 2023, vânzările nete au crescut cu 27,8%, până la 11,3 miliarde de euro.

Discounterul de produse non-alimentare a continuat să înregistreze creșteri în Europa în al treilea trimestru al anului 2025, în ciuda scăderii percepției consumatorilor. Vânzările nete pe nouă luni au ajuns la 11,2 miliarde de euro, în creștere cu 17,4% față de 2024.

Creșterea vânzărilor comparabile a fost de 6,3%, susținută în principal de creșterea numărului de clienți, cu performanțe deosebite în Italia și Spania. Sortimentul pentru sezonul estival, de la articole de picnic la produse necesare pentru sărbători, a avut rezultate bune, însă încrederea consumatorilor mai scăzută în Franța a afectat ușor creșterea comparabilă.