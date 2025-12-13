Social

Mesajele de sărbători, noua schemă a infractorilor cibernetici. Cum să evitați capcanele

Mesajele de sărbători, noua schemă a infractorilor cibernetici. Cum să evitați capcaneleSursa foto: Freepik
Mesajele de sărbători pot deveni noua țintă a atacatorilor cibernetici, prin care escrocii pot obține acces la datele personale, acces la conturi sau la bani, Mihai Rotariu, expert în securitate cibernetică de la Directoratul de Securitate a explicat la Digi 24 cum acționează infractorii și care sunt măsurile de protecție împotriva lor.

Cum vizează atacatorii cibernetici utilizatorii în perioada sărbătorilor de iarnă

Mihai Rotariu, expert în securitate cibernetică, a explicat că atacatorii încep să trimită tot mai multe mesaje capcană către utilizatori, fie pe email, fie pe SMS sau pe social media. Aceștia folosesc conturi nou create care imită conturi de suport sau conturi existente compromise.

Scopul atacatorilor este de a extrage date sensibile, care pot fi monetizate, sau chiar bani direct.  Expertul a explicat că aceștia încearcă să obțină acces la conturile de social media, la conturile de mesagerie și la alte conturi de email ale utilizatorilor.

Cum se pot proteja utilizatorii de mesajele capcană

Rotariu a explicat că escrocii folosesc conturi cu audiență deja formată pentru a transmite mesaje private, vizând să determine utilizatorii să facă anumite acțiuni, cum ar fi click pe linkuri sau descărcarea de atașamente. Mesajele sunt concepute să pară de încredere, profitând de relația existentă cu urmăritorii.

Infractor Cibernetic

Sursă foto: Freepik

Expertul recomandă vigilență, verificarea atentă a contului expeditor și a mesajului. Acesta a explicat că trebuie observate erorile gramaticale sau traducerile nefirești, dar și faptul că atacatorii pot folosi inteligență artificială pentru a crea texte aparent corecte în limba română.

Riscuri cibernetice în perioada sărbătorilor

Mihai Rotariu a subliniat că nici companiile, nici instituțiile publice nu solicită date sau coduri prin mesaje. În cazul unui mesaj suspect, utilizatorii trebuie să evite interacțiunea și să raporteze situația autorităților, inclusiv la numărul național de urgență al DNSC, 1911.

Expertul le recomandă utilizatorilor să fie atenți mai ales în perioada sărbătorilor, când atacatorii folosesc mesaje de felicitare pentru a induce în eroare utilizatorii. Orice solicitare de click pe linkuri sau furnizare de date trebuie verificată înainte de acțiune, iar pe site-ul DNSC există un ghid pentru recuperarea conturilor compromise.

 

